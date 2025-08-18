게임스컴 2025를 흥분시킬 대표 한국 게임, 펄어비스의 ‘붉은사막’

오는 8월 20일부터 24일까지 독일 쾰른에서 개최되는 글로벌 최대 게임쇼 ‘게임스컴 2025(Gamescom 2025)’이 일주일 앞으로 다가오면서, 펄어비스가 내놓을 신작 ‘붉은사막(Crimson Desert)’에 대한 관심이 집중되고 있다.
이번 게임스컴에서 펄어비스는 광활한 오픈월드를 경험할 수 있는 ‘붉은사막’의 새로운 퀘스트라인 데모를 선보인다.
지난해에 보스전 시연을 통해 지금까지 보지 못했던 속도감 있는 액션과 다채로운 전투 플레이로 강렬한 인상을 남긴 ‘붉은사막’은 대규모 전투, 인게임 연출, 고퀄리티 컷신 등 몰입감 있는 게임 플레이를 선사할 것으로 알려지면서 올해 진출하는 게임스컴 내 한국 대표 게임으로 주목받고 있다.
오픈월드에서 펼쳐지는 압도적인 초중반부 퀘스트
게임스컴 관람객들은 오픈월드에서 펼쳐지는 치열한 전장을 시작으로 ‘붉은사막’의 초 중반부 퀘스트를 즐길 수 있을 예정이다.
이번에 발표되는 데모 버전의 가장 큰 특징은 실제 전장을 방불케 하는 대규모 전투다. 펄어비스 측은 머리 위로 포탄이 날아들고 병사들의 함성, 무기들이 부딪히는 소리, 연기와 불길로 뒤덮인 전장을 준비했다며 압도적인 전쟁의 몰입을 자신했다.
마치 영화를 보는 듯한 전쟁의 생생한 현장이 그대로 재현되어, 관람객들에게 전장 곳곳에서 실시간으로 진행되는 치열한 전투로 차원이 다른 긴장감과 몰입감을 체험할 수 있을 것이라는 것이다.
또 하나 이번 데모 버전에서는 ‘붉은사막’의 각 캐릭터의 스토리가 고퀄리티 컷신을 통해 생생하게 전달되는 모습도 확인할 수 있을 예정이다. 주인공 회색갈기 클리프(Kliff)와 동료 ‘웅카’, 칼페이드의 영주 ‘스테판 랜포드’, 칼페이드를 배신한 ‘카시우스 모턴’ 등 핵심 인물들이 등장하며 방대한 붉은사막의 서사 중 일부가 공개를 앞두고 있다.
또 붉은사막의 광대한 오픈월드 속 파이웰 대륙의 모습도 살펴볼 수 있을 예정이다. 시간의 흐름에 따라 변화하는 자연광, 날씨 효과, 전장 뒤로 펼처진 산맥과 암벽 등 거대한 자연 지형 등 펄어비스는 차세대 한국 대표 콘솔 게임으로의 비주얼 다운 시각적 임팩트를 제시한다는 계획이다.
최상의 게임플레이 환경 구축.. AMD, 삼성전자와 ‘맞손’
‘펄어비스’는 모든 시각적 요소를 자체 개발한 블랙스페이스 엔진으로 구현하고 있다. 이 엔진은 언리얼 엔진 이상으로 최적화와 비주얼 퍼포먼스가 좋다고 평가받고 있으며, 이번 게임스컴을 통해 ‘붉은사막’의 세계관이 고품질 비주얼로 적나라하게 드러날 예정이다.
실제로 지난 2025년 6월에 미국 LA에서 개최된 SGF(서머 게임 페스트)에서, 글로벌 게임 미디어 IGN은 “텍스처 디테일, 빛 처리, 물리 효과 등 데모에서 볼 수 있는 기술력이 매우 놀랍다(impressive technological showpiece)”라며 ‘붉은사막’을 “대작에 오를 잠재력(serious potential)을 갖췄다.”라고 평가한 바 있다. 북미 게임 미디어 Gaming Trend 또한 SGF 행사장에서 ‘서머 게임 페스트 최고의 게임’으로 ‘붉은사막’을 선정하기도 했다.
이러한 ‘붉은사막’의 뛰어난 비주얼을 보다 최상으로 드러내기 위해 펄어비스는 글로벌 파트너사들과 협력하여 게임스컴을 빛낼 예정이다.
펄어비스가 ‘붉은사막’을 전시해놓은 곳은 쾰른메쎄(Koelnmesse) 전시장 엔터테인먼트 구역(Entertainment Area) 6홀이며, 관람객들은 이곳에서 AMD의 하드웨어와 삼성전자의 오디세이 OLED G6·G8 게이밍 모니터를 통해 보다 사실적이고 몰입감 있는 게임 플레이를 체험할 수 있을 예정이다.
한편, 펄어비스는 8월 29일부터 9월 1일까지 미국 시애틀에서 열리는 ‘팍스 웨스트(PAX WEST)’에도 참가해 북미 게이머를 대상으로 퀘스트라인 데모를 시연할 계획이며, 오는 9월 25일부터 진행되는 ‘도쿄게임쇼’ 등에도 참석하여 팬들을 만난다는 계획이다.
조미영 펄어비스 CFO는 “2025년 하반기에도 검은사막과 이브의 꾸준한 라이브 서비스를 선보이는 가운데, 붉은사막의 성공적인 출시를 위해 마지막까지 최선을 다하겠다”고 말했다.
