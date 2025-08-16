“계곡서 쑥 빠지면 당황해 속수무책…구명조끼 필수인 이유”[양종구의 100세 시대 건강법]

하셈희 대한안전연합 경기중앙본부 본부장(46)은 최근 계곡과 강가에서 물놀이하다 사망하는 사고에 대해 “구명조끼만 입어도 죽음을 막을 수 있다”고 강조했다.
대한안전연합은 재해·재난 사고를 포함해 국민의 각종 안전사고 예방을 위한 협력 시스템을 구축하고, 관련 교육훈련과 대국민 홍보활동, 기술 제도 문화 연구개발, 재난 구급 및 안전관리 대안 제시 등 안전복지문화 향상을 통해 사회와 국가 발전에 이바지하는 것을 목적으로 2008년에 설립된 사단법인이다.
하 본부장은 인명구조원(라이프가드) 및 인명구조 강사를 양성하며 수상안전 교육, 인명구조 훈련, 응급처치, 생존 수영 등 다양한 교육을 하고 있다. 그는 물놀이 사고에 대해 “사람들 인식의 전환이 가장 중요하다”고 말했다. “물이 있는 곳은 어디든 구명조끼를 입는 것을 생활화해야 한다. 개울이나 강은 얕은 곳만 있지 않다. 갑자기 쑥 빠지면 당황하고 엉겁결에 물을 마시다 보면 몸에 힘이 들어가 가라앉게 된다. 구명조끼는 그때 힘을 발휘한다”고 강조했다.
최근 물놀이로 인한 사망 사고가 이어지고 있다. 8월 11일 경기 양주시 장흥면 한 하천에서 물놀이하던 중학생이 물에 빠져 사망했다. 소방 당국이 신고받고 출동해 수색 작업을 벌여 1시간 10분 만에 발견해 심폐소생술을 실시하며 병원으로 옮겼지만 끝내 숨졌다. 경찰은 그 중학생이 친구들과 하천으로 놀러 왔다가 물살에 휩쓸려 사고를 당한 것으로 보고 있다.
7월 9일 충남 금산군 제원면 천내리 기러기공원에서는 물놀이하던 20대 4명이 숨졌다. 이들은 금강 상류인 기러기공원 주변에서 물놀이하다 갑자기 수심이 깊어지면서 사고를 당한 것으로 알려졌다. 8월 9일엔 경기 가평군 가평읍 북한강변의 한 리조트 수상레저시설에서는 20대 남성이 물에 빠져 숨졌다. 이 남성은 구명조끼를 착용했음에도 사망했다.
행정안전부가 올 초 집계한 자료에 따르면 2020년부터 2024년까지 5년간 109건의 물놀이 사고가 발생해 112명이 사망했다. 사망 원인으로 수영 미숙이 가장 많았고, 구명조끼 미착용 등 안전 부주의가 뒤를 이었다. 하 본부장은 “구명조끼를 입으면 수영 미숙으로 인한 사망도 막을 수 있다”고 했다.
“수상레저 시설엔 구명조끼를 갖춰놓고 착용할 것을 법으로 강제하기 때문에 그나마 착용률이 높습니다. 하지만 계곡이나 강으로 물놀이 갈 땐 대부분의 사람이 구명조끼를 입어야 한다고 생각하지 않습니다. 그게 가장 큰 문제입니다. 물놀이 갈 땐 구명조끼를 입어야 한다는 인식의 전환이 필요한 시점입니다.”
하 본부장은 취미로 하던 수영을 평생 직업으로 삼았다. “어릴 때 수영을 배웠는데 결혼한 뒤 아이 둘 낳고 본격적으로 즐기기 시작했어요. 육아에 집중하다 보니 정신적으로 지쳤고, 운동의 필요성을 느껴 다시 수영장을 찾았어요. 운동하다 보니 마스터스 대회에 출전하게 됐고, 입상까지 하니 더 열심히 하게 됐습니다. 그게 약 20년 전이었죠. 하루에 5000m씩 수영을 했어요. 한 5~6시간씩 물속에 있었죠.”
“수영은 대표적인 전신 유산소 운동으로, 관절에 무리를 주지 않으면서도 근력과 지구력, 심폐 기능을 동시에 강화할 수 있어요. 아주 효율적인 운동입니다. 물속에서 몸을 움직이다 보면 자세 교정, 유연성 향상, 스트레스 해소에도 도움이 됩니다.”
수영을 열심히 하다 보니 생활체육수영지도자 자격증을 따게 됐고, 2018년 라이프가드 자격증도 획득했다. 하 본부장은 “지도자와 인명구조요원으로 활동하다 강사를 해 보라는 권유를 받았다. 여러 곳에서 강사 생활을 하다 이곳에 몸담게 됐다”고 했다. 그는 지금도 매일 1시간씩 수영을 하며 본부의 안전 교육을 총괄하고 있다. 하 본부장은 경영 수영, 장애인수영, 핀수영, 프리다이빙 자격증을 획득했고, 철인3종 심판 자격까지 갖췄다. 그는 “물에 들어가기 전부터 물 밖으로 나올 때까지의 안전을 철저히 지키는 문화를 만들기 위해서 노력하고 있다”고 했다.
하 본부장은 “물놀이 문화를 바꿔야 사망 사고를 줄일 수 있다”고 다시 강조했다. “전반적으로 경각심이 없어요. 계곡이나 강 등으로 놀러 갈 경우 구명조끼를 착용해야 한다는 법적인 강제가 없어요. 그렇다 보니 개인 선택의 문제가 됩니다. 위험성을 느끼는 사람들은 구명조끼를 챙기는데 대부분 그냥 갑니다. 뭐 물에 들어갈 생각을 하지 않을 수 있지만, 물이 있으면 자연스럽게 들어가는 게 사람들의 심리죠. 그럼 물 때문에 죽을 수도 있다는 인식도 필요합니다. 물에 빠지는 순간, 수영을 잘하더라도 당황하거나 기절하면 자력으로 빠져나오기 힘듭니다. 구명조끼는 최소한 ‘생명을 붙들어주는 마지막 장치’입니다.”
하 본부장은 “최근엔 지방자치단체가 계곡 등 물놀이를 할 수 있는 곳에서 구명조끼 무료 대여 서비스도 하고 있다. 그런데 결국 그것도 개인의 선택이다. 물가에 가면 구명조끼를 입어야 한다는 마인드가 있어야 한다”고 했다.
사설 수상 시설에서는 구명조끼를 갖춰놓고도 착용시키지 않아서 사고로 이어지는 경우도 있다. 하 본부장은 “법적으로 수용 인원의 120% 이상 구명조끼를 갖춰 놓고 수상 활동을 할 때 착용시키도록 법으로 정해놨다. 그런데 일부 시설 운영자들은 구명조끼를 착용하지 않아도 된다는 안일한 생각으로 운영하다 사고로 이어지기도 한다”고 말했다.
불량 구명조끼의 및 노후화도 문제점으로 지적된다. “국가 인증을 받지 않은 제품들이 많아서 문제입니다. 가격 차이가 크게는 10배가 나다 보니 영세 업체들의 경우 싼 것을 구매하는 경우가 많아요. 그런 제품들은 오히려 물을 흡수해 부력을 떨어뜨려요. 구명조끼가 몸을 띄우는 역할을 해야 하는데 가라앉히는 결과를 초래하죠. 그래서 국가에서 공인한 제품을 구비 하는 게 중요합니다.”
좀 더 편안한 구명조끼를 만들 필요성도 제기된다. 하 본부장은 “입으면 불편하기 때문에 입지 않는 측면도 있다”고 했다.
“최근 해외에서는 거의 안 입은 것처럼 편안하게 생활할 수 있는 구명조끼를 생산하고 있어요. 우리나라에도 수입되고 있는데 가격이 너무 비싸 보니 업체에서 구매하기를 꺼립니다. 국내에서도 그런 제품을 값싸게 만들어 보급할 필요가 있습니다. 구명조끼 입고도 편안하게 생활할 수 있으면 입는 사람들이 늘어날 겁니다.”
하 본부장은 “모든 사람이 생존 수영을 배워야 한다”고 강조했다. 대한민국에서는 2014년 세월호 침몰 사고 이후 초등학교 3, 4학년부터 생존 수영 교육을 실시하고 있다. 그 대상이 5, 6학년으로 확대됐고, 중고교에서도 시범적으로 실시하고 있다. 안전한 수영 실력 키우기란 당초 교육 목표를 달성하지 못해 부실 교육 논란도 있지만, 일선 학교에서는 생존 수영을 가르치고는 있다.
“국가 차원에서 학교에서의 생존 수영 교육을 더 강화하고 일반인들에 대해 교육도 해야 합니다. 생존 수영 수업을 듣지 못하고 사는 사람들은 잠재적 물놀이 희생자가 될 수 있습니다. 최소한 생존 수영 교육을 받은 사람들은 구명조끼를 입어야 한다는 인식은 가지고 있습니다. 다시 강조하지만, 구명조끼 착용은 가장 쉬운 구명 활동입니다.”
