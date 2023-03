대웅제약, 한국생명공학연구원과 산학협력으로 신약 개발 성과 ‘톡톡’

대한임상약리학회 학술대회에서 이경륜 생명공학연구원 박사가 사례를 발표하고 있다.



대웅제약이 신약 개발 과정에서 ‘모델링 및 시뮬레이션 기술’을 적극 활용해 성과를 거두고 있다. 특히 모델링 및 시뮬레이션 기술을 활용한 성과는 성공적인 산학협력 사례라는 평가를 받는다.대웅제약은 한국생명공학연구원(생명연) 실험동물자원센터와 지난 2019년 연구 성과 활용도를 높이기 위해 체결한 공동연구개발 업무협약에 대한 성과를 24일 공개했다.모델링 및 시뮬레이션 기술은 수학과 바이오 기술을 융합해 임상 기간과 비용을 줄이고 개발 기간을 단축시키는 연구법이다. 미국 식품의약국(FDA)은 지난해 ‘모델링 및 시뮬레이션의 성공과 기회(Successes and Opportunities in Modeling & Simulation for FDA)’ 보고서를 발간할 정도로 신약 개발에서 활용을 권장하고 있다.대웅제약은 생명연 실험동물자원센터 공동연구 책임자인 이경륜 박사팀과 산학협력을 4년 가까이 이어왔다. 이를 통해 ▲모델링과 시뮬레이션 기법을 활용한 약물동태 및 약효 예측 ▲임상용량 설정 근거 마련 ▲약물간 상호작용 예측 ▲특정 인구 집단에서의 약물동태 예측을 통해 신약개발 전략을 고도화하고 효율성을 극대화했다.특히 각 임상 단계별로 체계적인 모델링 연구를 통해 최적 임상 디자인을 도출하는 등 신약개발 성공률을 높였다고 대웅제약 측은 설명했다.또한 국내외 규제기관에 근거 자료로 활용해 혁신적으로 임상 개발 비용과 기간을 대폭 줄였다고 강조했다. 아울러 모델링 및 시뮬레이션을 통해 예측된 결과를 기반으로 리스크를 사전에 관리했고 내부 의사결정 속도를 높였다고 전했다.주요 성과로는 대웅제약의 자체 개발 위식도역류질환 신약 펙수클루(성분명 펙수프라잔, Fexuprazan) 논문 2건이 파마슈틱스저널(Pharmaceutics Journal, IF=6.5)과 파마슈티컬스 저널(Pharmaceuticals Journal, IF=5.2)에 게재돼 과학적 근거를 뒷받침하는 데 성공했다. 지난 2021년에는 대한임상약리학회 학술대회에서 생명연 이경륜 박사가 ‘펙수프라잔의 경구투여에 대한 생리학적 기반 약동학 모델 개발(Development of Physiologically Based Pharmacokinetic Model for Orally Administered Fexuprazan in Humans)’을 주제로 사례 발표를 진행하는 등 연구 성과를 대외에 알리기도 했다.전승호 대웅제약 대표는 “이번 성과는 신약 개발 과정에서 모델링 및 시뮬레이션 기술을 활용해 구체적인 연구 역량 강화로 이어졌다는 점에서 성공적인 협력 사례로 남을 것”이라며 “추후 생명연과 공동 연구를 진행해 대웅제약 후속 신약 파이프라인에서도 과학적 근거를 확보하는 등 혁신신약 개발에 보다 적극적으로 활용하겠다”고 말했다.대웅제약과 생명연 공동연구개발 MOU는 지속적인 공동 연구를 위해 2019년 8월부터 1년씩 효력이 연장되고 있다.동아닷컴 김민범 기자 mbkim@donga.com