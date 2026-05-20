외신, 삼전 협상 결렬 긴급타전…“전세계 반도체 공급망 위기”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 20일 16시 16분

글자크기 설정

삼성전자 노사가 2차 사후조정을 진행했으나 성과급 재원 배분 비율을 둘러싼 이견을 좁히지 못하며 협상이 결렬된 20일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥에 삼성기가 펄럭이고 있다. 2026.05.20 [서울=뉴시스]
삼성전자 노사가 2차 사후조정을 진행했으나 성과급 재원 배분 비율을 둘러싼 이견을 좁히지 못하며 협상이 결렬된 20일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥에 삼성기가 펄럭이고 있다. 2026.05.20 [서울=뉴시스]
삼성전자의 노사 교섭이 20일 결렬돼 노조가 총파업을 선언하자, 주요 외신들은 전 세계 반도체 공급망 위기와 한국경제에 대한 타격 등을 거론하며 잇따라 속보를 전했다.

이날 블룸버그통신은 노사 교섭 결렬 소식을 긴급 뉴스로 전하며 “세계 최대 메모리 반도체 기업인 삼성전자의 생산 차질이 우려된다”고 보도했다. 미 경제지 포천은 “이번 파업은 인공지능(AI) 호황에 찬물을 끼얹을 수 있다”며 “반도체 산업 역사상 최대 규모의 작업 중단이자, AI 공급망에서 가장 중요한 병목 지점에서 벌어지는 사태”라고 했다.

삼성전자 파업이 한국 경제에 미칠 악영향에도 주목했다. AFP통신은 “반도체가 한국 수출의 35%를 차지하는 만큼, 파업이 장기화할 경우 한국의 수출 주도형 경제에 타격을 줄 수 있다”고 전했다. AP통신은 최대 100조 원의 손실이 발생할 수 있다는 한국 정부의 추산을 인용했다. 로이터통신도 “이번 사태가 한국 경제의 건전성을 위협할 수 있다”고 내다봤다.

특히 외신들은 한국 정부의 ‘긴급조정권’ 발동 가능성에도 주목하고 있다. 미 경제전문방송 CNBC는 “김민석 국무총리는 파업이 실행될 경우 정부가 이를 중단시키기 위한 긴급조치를 사용할 수 있다는 뜻을 내비쳤다”고 전했다. 그러면서 긴급조정권 발동 즉시 파업을 30일간 멈추고 현장에 복귀해야 한다고 덧붙였다.

블룸버그의 아시아 빅테크 담당 칼럼니스트인 캐슬린 토르베크는 “AI 시대 첫 대규모 노사 갈등이 가진 자(노조)와 더 가진 자(사측)의 대결 양상으로 흘러가고 있다”고 진단했다. 로이터는 “삼성은 여전히 한국에서 가장 선호되는 직장 중 하나지만, 경쟁사 SK하이닉스와의 임금 격차를 놓고 직원들의 불만이 폭발하고 있다”고 했다.

다만, 이번 파업의 여파가 제한적일 수 있다는 전망도 제기됐다. 월스트리트저널(WSJ)은 “삼성전자 노조는 2024년 사상 첫 파업에 나섰지만, 고도로 자동화된 한국 내 반도체 생산 시설의 운영에 실질적인 차질이 빚어지지 않았다”고 보도했다. CNBC는 “한국 법원이 웨이퍼 피해를 방지하기 위한 조치를 명령했다”고 전했다.

#삼성전자#노사 교섭#총파업#반도체 공급망
이지윤 기자 asap@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스