외신, 삼전 협상 결렬 긴급타전…“전세계 반도체 공급망 위기”

삼성전자의 노사 교섭이 20일 결렬돼 노조가 총파업을 선언하자, 주요 외신들은 전 세계 반도체 공급망 위기와 한국경제에 대한 타격 등을 거론하며 잇따라 속보를 전했다.
이날 블룸버그통신은 노사 교섭 결렬 소식을 긴급 뉴스로 전하며 “세계 최대 메모리 반도체 기업인 삼성전자의 생산 차질이 우려된다”고 보도했다. 미 경제지 포천은 “이번 파업은 인공지능(AI) 호황에 찬물을 끼얹을 수 있다”며 “반도체 산업 역사상 최대 규모의 작업 중단이자, AI 공급망에서 가장 중요한 병목 지점에서 벌어지는 사태”라고 했다.
삼성전자 파업이 한국 경제에 미칠 악영향에도 주목했다. AFP통신은 “반도체가 한국 수출의 35%를 차지하는 만큼, 파업이 장기화할 경우 한국의 수출 주도형 경제에 타격을 줄 수 있다”고 전했다. AP통신은 최대 100조 원의 손실이 발생할 수 있다는 한국 정부의 추산을 인용했다. 로이터통신도 “이번 사태가 한국 경제의 건전성을 위협할 수 있다”고 내다봤다.
특히 외신들은 한국 정부의 ‘긴급조정권’ 발동 가능성에도 주목하고 있다. 미 경제전문방송 CNBC는 “김민석 국무총리는 파업이 실행될 경우 정부가 이를 중단시키기 위한 긴급조치를 사용할 수 있다는 뜻을 내비쳤다”고 전했다. 그러면서 긴급조정권 발동 즉시 파업을 30일간 멈추고 현장에 복귀해야 한다고 덧붙였다.
블룸버그의 아시아 빅테크 담당 칼럼니스트인 캐슬린 토르베크는 “AI 시대 첫 대규모 노사 갈등이 가진 자(노조)와 더 가진 자(사측)의 대결 양상으로 흘러가고 있다”고 진단했다. 로이터는 “삼성은 여전히 한국에서 가장 선호되는 직장 중 하나지만, 경쟁사 SK하이닉스와의 임금 격차를 놓고 직원들의 불만이 폭발하고 있다”고 했다.
다만, 이번 파업의 여파가 제한적일 수 있다는 전망도 제기됐다. 월스트리트저널(WSJ)은 “삼성전자 노조는 2024년 사상 첫 파업에 나섰지만, 고도로 자동화된 한국 내 반도체 생산 시설의 운영에 실질적인 차질이 빚어지지 않았다”고 보도했다. CNBC는 “한국 법원이 웨이퍼 피해를 방지하기 위한 조치를 명령했다”고 전했다.
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