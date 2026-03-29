30세 연하男과 결혼한 中 55세 사업가, 109억 원 혼수품

중국의 성공한 여성 사업가가 30살 어린 남성과 결혼하며 부동산 등 총 5000만 위안(약 109억 원)에 달하는 혼수품을 줘 화제가 되고 있다.
28일 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국의 의료 미용 사업가 위원훙(55)이 자신과 30살 차이나는 2001년생의 한 남성과 결혼했다는 소식을 전했다.
두 사람은 이달 결혼식을 올렸고 위원훙은 현금과 부동산, 고급 차량을 포함해 5000만 위안(약 109억원) 상당을 혼수품으로 건넨 것으로 알려졌다.
위원훙의 이번 결혼은 6번째다. 그는 46세때에는 21살 어린 알바니아 출신 모델 롤란도 레카이(당시 25세)와 10년간 살며 아이도 낳았다.
새 남편은 위원훙 회사에서 모델로 일한 인물로, 두 사람은 지난해에 처음 만난 것으로 알려졌다. 또 위원훙은 그와 교제를 시작하면서 롤스로이스와 메르세데스-벤츠 등 고가의 선물을 건넸다.
위원훙의 새 남편은 이번 결혼에 대해 “그냥 내게 찾아온 기회로, 이를 마다할 사람이 어디 있겠냐”고 말했다.
위원훙은 중국 동북부 랴오닝성 다롄의 가난한 가정에서 태어났다. 아버지가 세상을 떠난 뒤 어머니와 남동생을 부양하기 위해 18살부터 미용 업계에 뛰어들었고, 눈썹 문신 기술자로 시작해 자신의 미용실을 차렸다.
이후 2004년에는 홍콩에 영메리리얼인터내셔널그룹을 설립하며 사업 규모를 키웠고 이듬해 협력 매장이 150곳을 웃돌 정도로 빠르게 성장했다.
다만, 이른바 ‘도자기 인형’ 시술로 불리는 의료 행위를 하며 고가의 비용을 받아 논란이 되기도 했다. 도자기 인형 시술은 고객의 혈청을 뽑아 다시 얼굴에 주입하는 시술로 이를 통해 피부가 좋아진다는 의학적 근거가 없다.
또 2022년에는 47억 위안(약 1조250억 원)의 소득을 숨기고 1억4700만 위안(약 320억 원)의 세금을 탈루한 것으로 드러났다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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