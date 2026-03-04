美 지상군 중동 대규모 투입, 역대 세차례… 후세인 잡았지만, 도덕성 타격-인명 피해

[美-이란 전쟁]
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 지상군 투입 가능성을 시사하면서 미국이 과거 중동 각국에 지상군을 투입한 사례에 관심이 쏠린다. 미국은 1991년 걸프전쟁, 2001년 아프가니스탄전쟁, 2003년 이라크전쟁에 대규모 지상군을 투입했다. 미군과 민간인의 대규모 희생에도 민주 정권으로의 체제 전환, 중동 정세 안정화라는 소기의 목표는 대부분 실패했다는 평가다.
1991년 걸프전, 쿠웨이트 점령한 이라크軍 몰아내
2001년 아프간전, 20년만에 철군… 탈레반 재집권
걸프전은 1990년 8월 이라크의 독재자 사담 후세인 대통령이 산유국 쿠웨이트를 침공하면서 발발했다. 미국은 1991년 1월부터 이라크 공습을 시작했다. 같은 해 2월 24일 전격 지상군을 투입했다. 이라크군은 압도적인 미국의 군사력에 반격조차 못 한 채 쿠웨이트에서 물러났다. 지상군 투입 4일 만에 미국은 종전을 선언했다. 쿠웨이트에서 이라크를 몰아내겠다는 목표를 달성했지만 후세인의 독재 체제를 종식시키진 못했다.
2001년 9·11테러 직후인 당시 조지 W 부시 대통령은 그해 10월 7일 ‘테러와의 전쟁’을 선포하며 아프가니스탄에서 ‘항구적 자유’ 작전을 개시했다. 9·11테러의 주범 오사마 빈라덴이 아프간에 머물며 수니파 무장단체 탈레반 정권의 비호를 받는다는 이유에서였다.
당시 미국은 개전 12일 만에 지상군을 투입했다. 같은 해 11월 아프간 수도 카불 탈환, 12월 탈레반 근거지인 남부 칸다하르 함락 등을 통해 탈레반 정권을 축출했다. 2011년 5월 이웃 파키스탄에 은신해 있던 빈라덴도 사살했다.
다만 미국은 2조 달러(약 2900조 원)가 넘는 돈을 투입했음에도 아프간에 민주 정권을 수립하진 못했다. 2021년 8월 미군은 20년 만에 아프간에서 철수했다. 탈레반이 다시 아프간을 통치하고 있다.
부시 행정부는 아프간전이 진행되는 와중에 2003년 3월 20일 대량살상무기(WMD) 개발 의혹을 이유로 이라크를 침공했다. 같은 해 12월 후세인을 생포했지만 개전 명분이었던 WMD 개발은 사실이 아닌 것으로 드러나 도덕성에 큰 타격을 입었다. 또 이라크 내 종파 갈등과 무장세력 테러에 직면해 2011년 12월 18일 이라크에서 완전 철수할 때까지 이라크인 18만여 명과 미국인 약 4500명이 숨졌다.
이지윤 기자 asap@donga.com
