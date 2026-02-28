트럼프 “이란 내 중대 전투 시작”…내주 4차 핵협상 앞두고 전격 공습

AP통신, 이란 국영TV 등에 따르면 이란의 수도 테헤란 도심에는 폭발과 함께 굵은 연기가 피어올랐다. 테헤란의 폭발은 이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 집무실 인근에서 일어났다고 외신들은 전했다. 올해 86세인 하메네이가 폭발 당시 집무실에 있었는지는 확인되지 않았다.

이번 공격으로 이란의 핵 시설이 얼마나 파괴됐는지에 따라 미국과 이란의 전면전 확산 여부가 판가름 날 것으로 보인다. 핵 시설 파괴가 제한적이거나, 공습에도 불구하고 이란이 항전 의지를 강하게 드러낼 경우 트럼프 대통령은 이란 최고지도자 알리 하메네이를 제거하는 작전에 돌입할 가능성도 있다.

팸비치=AP/뉴시스

이란은 미국의 공습에 대비해 주요 핵시설에 대한 방어 태세를 강화해왔다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 이란이 방공망 강화를 위해 러시아와 4억9500만 유로(약 8431억 원)의 비밀 무기거래에 합의했다고 전했다. FT에 따르면 러시아는 지난해 12월 모스크바에서 체결한 합의를 통해 이란에 3년에 걸쳐 휴대용 지대공 미사일 발사장치 ‘베르바’ 500대, ‘9M336’ 미사일 2500기를 인도하기로 했다. 베르바는 순항 미사일, 저고도 항공기, 드론을 타격할 수 있는 어깨 견착식 적외선 유도 미사일이다. 러시아는 2027년부터 2029년까지 3차례 무기를 인도할 예정인데, 이미 일부가 이란에 인도됐을 가능성이 있다고 FT는 전했다.