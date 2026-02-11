유엔, 음력설 기념우표에 올해도 ‘Chinese’ 표기

유엔(UN)이 매년 음력 설에 맞춰 발행하는 공식 기념우표에 올해도 ‘중국 설’이라고 표기해 논란이 되고 있다.
유엔은 2023년 12월 제78차 유엔 총회 회의에서 음력 설을 ‘유동적 휴일’(floating holiday)로 지정하는 결의안을 만장일치로 채택하고 음력 설을 선택 휴일로 지정했다.
유엔의 유동적 휴일은 △유대 명절 욤 키푸르 △석가탄신일 △힌두교 명절 디왈리 △시크교 축일 구르푸랍 △정교회 성탄절 △정교회 성금요일 △페르시아 새해 명절 누루즈 △음력 설까지 총 8개다.
유엔은 이후 음력 설마다 기념우표를 발행하고 있다. 이번 음력 설 기념우표 디자인은 2026년 말의 해를 맞아 말을 캐릭터로 표현했다. 하지만 이번에도 ‘음력 설’이라는 표현 대신 중국 설로 표기됐다.
서경덕 성신여대 교수는 “음력 설은 중국만의 명절이 아닌 한국을 비롯한 베트남, 필리핀 등 다양한 아시아 국가들이 기념하는 명절”이라며 “올해도 음력 설에 맞춰 유엔에서 발행한 공식 우표에 중국 설이라고 표기한 것은 아시아권 문화를 무시하는 처사”라고 비판했다.
그러면서 “국제기구인 유엔이 음력 설을 선택 휴일로 지정했다면, 공식 우표 발행에서도 향후에는 반드시 중국 설이 아닌 음력 설로 표기해야 할 것”이라고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
