‘막노동 버티며 銀’ 김상겸, 아내와 ‘눈물 펑펑’ 영상통화

네 번의 올림픽 출전 끝에 은메달을 획득해 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 한국의 첫 메달 주인공이 된 스노보드 선수 김상겸(37·하이원)이 경기 직후 아내와 영상 통화로 감격의 눈물을 흘렸다.
김상겸의 아내는 9일 자신의 인스타그램에 남편과의 영상통화 화면을 공개하며 소회를 전했다.
그는 “결혼을 결심한 평창올림픽 때, 16강에서 떨어진 남편과 영상 통화 너머로 아쉬운 눈물을 나눴다”며 “우리는 평생 슬픔도 함께할 동반자구나라고 느꼈다”고 회상했다.
그러면서 “그토록 바라던 메달을 (나의) 목에 걸어주지 못해 슬퍼하던 모습이 참 마음 아팠다”면서 “이번 올림픽 다큐에서 ‘꼭 메달을 따서 아내에게 좋은 기억을 선물하고 싶다’던 오빠의 말이 제 마음을 가장 울렸다”고 했다.
김상겸의 아내는 “오늘 경기 끝으로 마주 본 영상 통화에서는 서로 기쁨의 눈물을 흘리며 마주 보고 있다”고 말했다. 이어 “혼자였다면 절대 오지 못했을 네 번째 올림픽이다. 오빠를 아껴주시고 믿어주신 많은 분의 마음이 모여 드디어 값진 보답을 하게 됐다”며 감사를 전했다.
8일(한국 시간) 김상겸은 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 대회 스노보드 남자 평행대회 결승에서 베냐민 카를(오스트리아)에 0.19초 차이로 은메달을 획득했다. 이로써 김상겸은 한국 올림픽 400번째 메달의 주인공이 됐다. 이번 메달은 설상 종목에서 거둔 두 번째 은메달로, 대한민국 올림픽 역사에서도 의미 있는 쾌거로 기록됐다.
김상겸은 4번의 도전 끝에 올림픽 메달을 거머쥐었다. 2014 소치 올림픽에 첫 출전한 김상겸은 17위로 탈락했고, 2018년 평창 대회에서는 16강에서 떨어졌다. 이후 2022 베이징 대회에서는 24위로 인상적인 기록을 내지 못했으나 마침내 메달을 차지했다. 선수 생활을 이어가기 위해 막노동하며 올림픽 메달의 꿈을 키운 사연이 알려지기도 했다.
김상겸은 “대표팀 생활은 오랫동안 했지만, 실업팀에 들어간 건 서른살이 넘어서였다. 그전까지는 돈을 벌지 못했기 때문에 부모님도 정말 많이 걱정하셨다”며 “시간이 날 때 한 번씩 인력 파견 회사에서 보내는 곳으로 가서 일용직 막노동 일을 했다”고 돌아봤다.
아내를 향해서는 “깊은 감사를 전하고 싶다”며 “믿고 묵묵히 응원해 준 아내가 (오늘 메달에) 가장 큰 역할을 했다고 생각한다”고 말했다.
