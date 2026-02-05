트럼프 “美서 석유사길”…시진핑 “대만에 무기팔지 말라”

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 4일(현지 시간) 통화를 하고 양국 관계를 포함한 글로벌 현안 등에 대해 논의했다. 미·중 관계의 중요성을 강조하면서도 석유, 대만 문제 등에 대해서는 자국의 이익을 확보하기 위한 노력도 기울였다. 두 정산 간 통화는 지난해 11월 24일 이후 두 달여 만이다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “시 주석과 훌륭한 전화 통화를 마쳤다”며 무역, 군사, 방중, 대만, 러시아와 우크라이나 전쟁, 이란 등 문제에 대해 다양한 의견을 나눴다고 밝혔다. 특히 “중국의 미국 석유 및 가스 구매, 중국의 (미국산) 농산물 추가 구매 검토 등 중요한 주제들이 논의됐다”고도 전했다.
중국 관영 신화통신도 두 정상간 통화를 전하면서 시 주석이 대만 문제와 관련해 “중미 관계에서 가장 중요한 문제”라며 “대만은 중국의 영토로, 중국은 국가 주권과 영토 완전성을 반드시 수호할 것이고 대만이 분열되는 것을 절대 용납하지 않을 것”이라고 말했다고 보도했다. 시 주석은 특히 “미국은 대만에 무기를 판매하는 문제를 반드시 신중히 처리해야 한다”고 강조했다고 한다.
신화통신은 트럼프 대통령이 시 주석의 대만 문제 관련 발언에 대해 “중국의 대만 관련 우려를 중요하게 생각하고 있다”며 “중국과의 소통을 유지해 임기 동안 미중 관계를 더 양호하고 안정적으로 유지하기를 희망한다”고 답했다고 보도했다.
외신들은 이날 두 정상 간 대화를 통해 미국이 대만 문제에 관여하지 않는 대신, 중국은 미국으로부터 석유 등을 수입하는 ‘거래’가 성사됐을 가능성에 주목하고 있다. 그동안 중국은 러시아와 이란, 베네수엘라 등에서 석유 및 가스를 주로 수입해왔다. 트럼프 대통령은 러시아산 원유 수입 중단을 선언한 인도의 상호관세를 50%에서 18%로 낮출만큼 글로벌 석유 거래에 민감하게 반응해왔다. 중국이 미국산 석유 등을 수입할 경우 미국 입장에서는 그만큼 러시아와 이란 등에 압박을 가할 수 있는 상황을 맞이할 수 있다.
