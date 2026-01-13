“시위 여대생 뒤통수에 총 쐈다”…이란 ‘즉결 처형’ 수준 진압

이란 당국이 반정부 시위에 나선 여대생을 지근거리에서 총격을 가해 숨지게 했다는 주장이 제기됐다.
10일(현지 시간) 노르웨이에 본부를 둔 인권단체 이란인권(IHR)은 테헤란 샤리아티대학 섬유·패션디자인학과 학생 루비나 아미니안(23)이 지난 8일 정부의 시위 진압 도중 사망했다고 밝혔다.
IHR은 유족과 목격자들의 증언을 인용해 “아미니안이 뒤쪽 근거리에서 발사된 총탄에 머리를 맞았다”고 전했다. 이 같은 근접 사격 주장이 사실로 확인될 경우 이란 정부가 자국민을 즉결 처형하는 수준의 강경 진압을 본격화했다는 정황이 드러날 수 있다.
아미니안은 소수민족 쿠르드족 여성이다. 케르만샤 지역에 살고 있는 가족은 아미니안의 시신을 찾기 위해 테헤란으로 향했다. 유족 측은 “대학 근처에서 시위 도중 사망한 젊은이 수백 명의 시신을 마주하게 됐다”며 “희생자 대부분은 18~22세로, 정부군의 근거리 사격으로 머리와 목에 총격을 받았다”고 주장했다.
가족들은 수백 구의 시신 사이에서 간신히 아미니안을 찾아 신원을 확인한 것으로 알려졌다.
이후 집으로 돌아온 가족은 딸의 장례를 치르러 했다. 그러나 보안 당국이 집을 포위한 채 시신을 매장하지 못하게 하면서 결국 도로변에 묻을 수밖에 없었다고 유족 측은 전했다.
아니미안의 지인들은 “아미니아는 삶에 대한 기쁨으로 가득 차 있고 패션과 의류 디자인에 열정적인 젊은 여성이었다”며 “이슬람 공화국의 폭력적인 탄압으로 인해 꿈이 짓밟혔다”고 애도했다.
IHR에 따르면 이란 당국이 경제난으로 촉발된 반정부 시위를 진압하면서 이날 기준 18세 미만 아동 9명을 포함해 최소 648명이 숨지고, 수천 명이 다친 것으로 집계됐다. 다만 비공식적으로는 사망자 규모가 6000명 이상으로 추정된다는 관측도 있다.
이란 정부가 최고지도자인 알리 하메네이의 친위대 격이자 신정일치 체제 수호가 핵심인 최정예 군대 혁명수비대를 투입하면서 유혈 사태가 격화되고 있다는 분석도 나온다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0