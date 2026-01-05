李, 시진핑에 ‘장수-불로’ 상징 기린도…펑여사엔 ‘K뷰티 기기’ 선물

ⓒ뉴시스

또 이 대통령은 펑리위안 여사에게 이수경 칠보 명인의 ‘탐화 노리개’를 선물했다. 이 작품은 꽃을 찾아 날갯짓하는 나비의 모습을 섬세한 칠보 기법과 화사한 색채로 표현한 작품이다. 입춘대길과 소원 성취, 번영과 부귀 등의 의미가 담겼다.