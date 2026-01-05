李, 시진핑에 ‘장수-불로’ 상징 기린도…펑여사엔 ‘K뷰티 기기’ 선물

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 5일 21시 00분

글자크기 설정

시진핑 국가주석에게 선물한 엄재권 작가의 ‘기린도’.(청와대 제공)
시진핑 국가주석에게 선물한 엄재권 작가의 ‘기린도’.(청와대 제공)
중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 5일 시진핑(習近平) 중국 국가주석에게 장수와 불로를 상징하는 천도복숭아 등이 담긴 기린도를 선물했다. 시 주석의 부인 펑리위안(彭麗媛) 여사에게는 얼굴 리프팅 등의 효과가 있는 뷰티 디바이스 등을 전달했다.

이 대통령은 시 주석에게 민화전통문화재 제2호 엄재권 작가의 ‘기린도’를 선물했다. 이 대통령의 선물은 19세기 후반 그려진 기린도를 재현한 작품으로 기린과 천도복숭아, 모란을 한 폭에 담았다. 기린은 성인의 출현, 태평성대의 징조, 자손 번창을 상징한다. 천도복숭아는 장수와 불로를, 모란은 부귀 영화를 각각 상징한다.

시 주석이 2015년 미중 관계를 복숭아나무와 오얏나무에 비유한 점도 고려됐다. 시 주석이 인용한 고사성어는 ‘도리불언 하자성혜’로, 복숭아나무나 오얏나무는 말을 하지 않지만, 그 아래에는 절로 길이 생긴다는 의미다.

이 대통령은 시 주석에게 국가무형문화재 금박장인 김기호 작가의 ‘금박 용문 액자’도 선물했다. 이 작품은 왕실을 상징하는 용보 문양을 모티브로 한 작품으로, 국화당초와 운문 등을 작품 주변부에 배치해 장수, 번영 등의 의미를 담았다.

ⓒ뉴시스
또 이 대통령은 펑리위안 여사에게 이수경 칠보 명인의 ‘탐화 노리개’를 선물했다. 이 작품은 꽃을 찾아 날갯짓하는 나비의 모습을 섬세한 칠보 기법과 화사한 색채로 표현한 작품이다. 입춘대길과 소원 성취, 번영과 부귀 등의 의미가 담겼다.

아울러 이 대통령은 펑 여사에게 얼굴 리프팅, 탄력 및 주름 개선, 모공에 도움을 주는 ‘뷰티 디바이스’를 전달했다. 패션과 미용에 관심이 많은 펑 여사의 선호가 반영됐다.

‘K-뷰티’의 우수성을 알린다는 취지도 있다. 펑 여사는 2014년 방한 당시 국내 화장품브랜드인 토니모리의 진동클렌저를 구입했는데, 당시 그 사실이 알려지면서 같은 제품이 유커들에게 인기를 끌었다.

이 대통령은 중국 청대 석사자상 사진첩 등도 펑 여사에게 선물했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스