김정은, 9차 당대회 2일차…노동신문 “지난 5년, 대변혁의 연대기”

김정은 북한 국무위원장이 제9차 당 대회 이틀째인 지난 20일 5년간의 국정 운영 성과를 결산하는 ‘사업총화’ 보고를 진행했다.
노동당 기관지 노동신문은 21일 “조선노동당 제9차 대회 2일 회의가 2월 20일에 진행됐다”며 “첫 번째 의정인 ‘중앙위원회 사업총화’에 대한 심도 있는 토의가 계속됐다”고 전했다.
신문은 2일차 보고에서 “총결 기간의 당 및 국가정책집행 정형(과정)에 대하여 청취하고 김정은 동지를 수반으로 하는 제8기 당중앙위원회의 영도 밑에 정치, 경제, 문화, 국방, 외교 등 당과 국가사업전반에서 이룩된 괄목할 성과와 경험, 교훈들이 우리의 투쟁을 다음 단계의 발전 공정으로 이행시키기 위한 귀중한 포석으로, 보다 큰 변혁과 성공을 담보하는 비약의 도약대로 된다고 평가했다”고 전했다.
이어 “지난 5년간이 대중의 자주성 실현을 위하여 투쟁하는 우리 당과 혁명 발전에 있어서 심원한 의미를 가지는 대변혁, 대전환의 연대기”라며 “‘새 시대 5대 당 건설 노선’ 관철을 위한 투쟁속에서 당의 영도력과 조직력, 전투력이 더욱 강화되고 영광스러운 80년의 집권사를 백년, 천년으로 굳건히 이어나갈수 있는 면모와 기풍이 확립됐다”고 보도했다.
특히 이날 보고에선 김 위원장이 강조해 온 ‘새 시대 5대 당 건설 노선’의 관철 현황이 주요하게 다뤄졌다. ‘5대 당 건설 노선’은 2022년 12월 전원회의에서 제시된 사상으로 정치, 조직, 사상, 규율, 작풍건설을 핵심으로 한다.
또 신문은 이번 회의에서 ‘사회주의 전면적 발전의 개척기를 고조기로 이어나가기 위한 중대한 역사적·실천적 의의를 가진 중요 보고’가 있었다고 밝혔으나, 구체적인 보고 내용은 공개하지 않아 향후 발표될 결정서에 어떤 전략이 담길지 주목된다.
이달 19일 개막한 제9차 노동당 대회에는 핵심 인사 5000명이 참석했다. 이번 대회에서는 당 중앙위 사업총화, 당 규약 개정, 당 중앙지도기관 선거 등 핵심 의제가 다뤄진다.
과거 7·8차 사례를 고려할 때, 이번 대회 역시 사업총화 보고를 시작으로 지도부 선거와 폐회까지 최소 4~5일에서 길게는 일주일 이상 이어질 것으로 전망된다.
북한 내 최상위 의사결정 기구인 당 대회의 특성상, 회의 후반부에는 향후 5년간의 대내외 국정 운영 방향과 구체적인 경제 발전 계획이 공표될 것으로 보인다.
댓글 0