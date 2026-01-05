6세 여아 성폭행 후 옥상서 던진 印 괴한들…총격전 끝에 체포

인도에서 괴한들이 6세 여아를 성폭행 하고 건물 옥상에서 던져 살해하는 사건이 발생했다. 현지 경찰은 총격전 끝에 용의자 2명을 체포했다.
3일(현지 시각) NDTV 등 현지 매체에 따르면, 인도 우타르프라데시주 불란드샤르 지구의 시칸드라바드 공업 단지 인근 공터에서 A 양(6)이 숨진 채 발견됐다.
조사 결과 라주(Raju)와 비루(Veeru)라는 남성들이 유력 살해 용의자로 특정됐다. 이들은 A 양의 가족이 거주하던 임대 주택 이웃 주민이었다.
경찰은 A 양이 건물 테라스에서 놀던 중 이들에게 납치돼 된 것으로 보고 있다.
A 양 아버지의 신고를 받고 추적에 나선 경찰은 공업 단지에서 용의자들과 대치했다. 용의자들은 총기를 발사하며 저항했고, 대응 사격을 벌인 경찰은 두 용의자의 다리에 총상을 입혀 검거했다.
경찰은 현장에서 권총 2정과 다량의 실탄을 압수했다.
테지비르 싱 불란드샤르 경찰서장은 “A 양 부친은 용의자들이 아이를 성폭행하고 옥상에서 던졌다고 주장하고 있다”며 “용의자들 또한 초기 조사에서 범행 사실을 자백했다”고 밝혔다.
경찰은 현재 시신 부검을 의뢰한 상태이며, 결과가 나오는 대로 정확한 혐의를 적용해 기소할 방침이다.
인도는 강간 등 성범죄가 매우 심각한 국가다. 인도 국가범죄기록국(NCRB) 통계에 따르면 2021년 한 해 동안 보고된 강간 사건은 총 3만1677건으로, 하루 평균 약 86건의 성폭행 사건이 발생하는 것으로 집계됐다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0