나이키 입은 反美 마두로, 잠자다 끌려가..눈 가린채 뉴욕 한복판으로

미국에 의해 3일(현지 시간) 체포된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 약 16시간 만에 자신의 나라에서 미국 뉴욕으로 압송됐다. 베네수엘라 수도 카라카스에 있는 자신의 안전가옥에서 아내와 함께 체포돼 마약 밀매 혐의 등으로 적대국인 미국에서 재판을 받게 된 것. 현직 국가 수반이 미군에 체포된 건 1990년 1월 당시 파나마 대통령이었던 마누엘 노리에가 이후 처음이다. 카라카스의 버스 운전사 출신으로 노조 지도자를 거쳐 권력의 최정점에 오른 과정만큼이나, 그가 마약 밀매범 혐의를 받으며 미국에 체포되고, 수감된 과정도 극적이란 평가가 나온다.
● 나이키 트레이닝복 입고 수갑 찬 현직 대통령
미국의 ‘확고한 결의(Absolute Resolve)’ 군사작전을 통해 체포된 마두로 대통령의 첫 모습은 이날 오전 11시 23분(미 동부 시간 기준) 도널드 트럼프 대통령의 트루스소셜을 통해 공개됐다. 사진 속에서 마두로 대통령은 다소 초췌한 표정이었고, 상·하의 모두 회색 나이키 트레이닝복을 입고 있었다. 검은 안대로 눈을 가렸고, 소리를 차단하는 헤드폰도 쓰고 있었다. 수갑이 채워진 손에는 물병이 쥐어져 있었다. 트럼프 대통령은 “마두로 대통령이 USS 이오지마함에 탑승한 모습”이라고 밝혔다.
AP통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 이후 마두로 대통령은 USS 이오지마함에서 쿠바 관타나모만에 있는 미 해군기지로 이송됐다. 이어 대기 중이던 미 정부의 보잉 757기를 타고 연방수사국(FBI) 요원의 감시하에 미국 뉴욕으로 이송됐다. 2020년 미 법무부가 그를 마약 밀매 혐의로 기소해 해당 재판이 뉴욕 맨해튼 남부연방법원에서 진행돼 왔기 때문이다. 마두로 대통령에겐 미 법무부 관계자가 동행해 피의자 권리 등을 고지한 것으로 알려졌다. 마두로 대통령을 태운 비행기는 이날 오후 5시 25분경 뉴욕 북부 스튜어트 공군기지 활주로에 들어섰다. 해가 져 어두워진 활주로에서 마두로 대통령은 FBI 잠바를 입은 30여 명의 요원에게 둘러싸여 천천히 비행기 계단을 내려왔다. NYT는 “스튜어트 기지 외곽에서는 몇몇 베네수엘라인이 모여 그 모습을 지켜봤다”며 “이들은 국기를 몸에 두르고 독재정권의 몰락을 기뻐했다”고 전했다.
● 브루클린 수감…마두로 “해피 뉴이어” 인사도
이후 마두로 대통령은 헬기에 태워져 뉴욕 맨해튼에 있는 미 마약단속국(DEA·Drug Enforcement Administration) 뉴욕 본부로 이송됐다. NYT는 “오후 7시경 마두로 대통령을 태운 헬기가 맨해튼 서쪽 허드슨 강변의 헬기장에 착륙했다”며 “이후 차량을 타고 남쪽 방향 통행이 차단된 서쪽 도로를 따라 시내로 이동했다”고 전했다.
DEA에 도착한 마두로 대통령의 모습은 이날 저녁 백악관의 X 계정을 통해 공개됐다. 12초 분량의 영상에서 마두로 대통령은 DEA 요원 두 명에게 양팔을 붙잡힌 채 검은색 후드티와 검은색 바지, 검은색 슬리퍼 차림으로 복도를 걸었다. 그는 마주친 사람들을 향해 “굿나이트. 해피 뉴 이어”라고 영어로 인사를 건네기도 했다. 일부 외신들은 수사 관계자를 인용해 마두로 대통령이 이곳에서 머그샷을 촬영했다고 전했다.
이후 마두로 대통령은 다시 헬기로 뉴욕 브루클린에 있는 메트로폴리탄 구치소로 이송돼 수감됐다. 구치소에는 마두로 대통령 도착 전부터 무장 경찰들이 입구마다 배치돼 삼엄한 분위기를 자아냈다. NYT는 “구치소 주변에는 베네수엘라 국기를 두른 약 100명의 시위대가 경찰이 세운 바리케이드 뒤에서 환호하고 있었다”며 “이들은 마두로 대통령이 베네수엘라 국민에게 저지른 반인도적 범죄에 대한 대가를 치러야 한다고 요구했다”고 전했다.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면 마두로 대통령은 이르면 5일 맨해튼 법원에서 열리는 재판에 출석할 예정이다.
