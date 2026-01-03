해명 생방송 하다가 체포…2살 젖병에 소독액 넣은 가정부

두 살배기 아기 우유병에 소독액을 넣은 태국의 가사도우미가 생방송에서 해명 인터뷰를 하던 중에 경찰에 체포됐다.
2일 카오소드와 타이거 등 현지 매체에 따르면 지난달 방콕 유명 사립대학 교수인 레누카 씨(35)는 SNS를 통해 가사도우미 A 씨(57)를 고용했다.
A 씨가 근무한 첫날 레누카의 어머니는 손자 B 군(2)에게 우유를 먹이려다가 우유병에서 강한 소독약 냄새를 맡고는 즉각 아이를 병원으로 데려갔다.
다행히 아이는 초기 진단 결과 이상이 없었고, 의사는 아이에게 물을 많이 마시게 하고 24시간 동안 지켜보자고 말했다.
레누카 가족은 귀가 후에 CCTV 영상을 확인했고 거기에는 충격적인 장면이 담겨있었다. A 씨가 아기 우유병에 청소용 소독제를 붓는 모습을 확인한 것이다.
이 사건은 레누카가 온라인에 CCTV 영상을 공개하면서 공분을 일으켰다.
논란이 커지자 A 씨는 태국 유명 시사 프로그램 ‘혼 끄라쎄’에 출연해 해명에 나섰다.
그는 “소독제를 우유로 착각해 실수로 부었으며 고의는 아니었다“고 주장했다.
그러나 CCTV에는 A 씨가 해당 소독제를 바닥 청소에 사용하는 장면이 담겨있었다. 또한 A 씨는 집 밖 창고에 숨어있다가 가족들이 모두 병원으로 떠나자 집으로 침입 하려다가 실패한 것으로 드러났다.
경찰은 생방송 도중 스튜디오에 도착해 A 씨를 체포했다. A 씨는 “방송국이 나를 속였다. 5000밧(약 23만 원)을 받고 인터뷰에 출연했는데 체포는 부당하다”고 항의했다.
A 씨는 젖병에 소독제를 넣어 아이를 아프게 한 후 병원에 데려간 사이 집안의 귀중품을 훔치려 한 혐의를 받는다. 실제로 A 씨에게 절도를 당했다고 주장하는 피해자가 추가로 나타났다.
사건이 알려진 후 한 네티즌은 “그사람은 전에도 이런 짓을 한 적이 있다”며 ”가족들이 병원에 간 틈을 타 귀중품을 훔치고 집 안에 중요한 서류 사진도 찍었다. 전과도 있는 매우 위험한 인물”이라고 주장했다.
경찰은 현재 사건을 적극적으로 수사하고 있으며, A 씨를 기소하기 위한 증거를 수집하고 있다고 밝혔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
