구글-팔란티어 창업자 “캘리포니아 떠날것”… 주의회 ‘억만장자세’ 추진에 뿔난 IT 거물들

미국 정보기술(IT) 산업의 요람 실리콘밸리가 있으며 50개 주 중 인구와 경제 규모가 가장 큰 캘리포니아주가 자체적으로 부유세 도입을 추진하고 있다. 래리 페이지 구글 공동 창업자, 피터 틸 팔란티어 및 페이팔 공동 창업자 등 빅테크 거물들은 이중 과세 성격이 강한 부유세에 반발하며 “캘리포니아를 떠나겠다”고 목소리를 높이고 있다.
지난해 12월 30일 월스트리트저널(WSJ)과 경제전문방송 CNBC 등에 따르면 캘리포니아 주의회의 다수당인 민주당 의원들과 주요 노조들은 순자산 10억 달러(약 1조4000억 원) 이상의 부호들에게 5%의 재산세를 일회성으로 부과하는 이른바 ‘억만장자세’를 추진하고 있다. 이들은 빈부격차 심화, 연방정부의 예산 삭감 등에 따른 주정부의 의료 예산 부족 상황 개선을 위해 불가피한 조치라고 주장한다.
캘리포니아주는 이르면 11월 관련 법안을 주민투표에 부치기로 했다. 가결되면 최소 214명의 억만장자가 대상이 될 것으로 보인다. 순자산이 최소 2562억 달러(약 370조 원)인 페이지 창업자 △래리 엘리슨 오라클 창업자(2461억 달러·약 344조 원) △세르게이 브린 구글 공동창업자(2364억 달러·약 331조 원) △마크 저커버그 메타 창업자(2251억 달러·약 315조 원) △젠슨 황 엔비디아 창업자(1626억 달러·약 227조 원), 틸 창업자(267억 달러·약 37조 원) 등이 대표적이다.
다만 민주당 소속임에도 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 부유층 이탈이 주 경제에 악영향을 끼칠 것이라며 이 법안에 반대하고 있어, 실제 법안이 통과될지는 미지수다.
