우크라 피란민 집 뺏길 위기…러, 점령지 ‘재산 강탈’ 합법화

최근 러시아가 우크라이나 점령지 내의 재산 강탈을 합법화하는 법안을 통과시키면서 우크라이나 피란민들이 집을 잃을 위기에 처했다고 우크라이나 매체인 키이우인디펜던트가 23일(현지 시간) 보도했다.
키이우인디펜던트에 따르면 최근 러시아 하원(국가두마)은 돈바스(도네츠크주와 루한스크주를 합한 지역), 자포리자, 헤르손, 마리우폴 등 러시아군이 점령한 지역에서 러시아 법률에 따라 등록되지 않은 주택 등을 국가가 소유할 수 있도록 하는 법안을 통과시켰다. 러시아 당국은 향후 압류한 주택을 현지 주민이나 군인, 공무원들에게 분배될 예정이다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 15일 이 법령에 서명했다.
이에 따라 러시아가 점령한 영토에서 피란을 간 우크라이나인들은 집을 잃을 위기에 처했다. 소유권을 입증하기 위해선 반드시 직접 현지로 가서 러시아 여권과 함께 서류를 제시해야 하기 때문이다. 키이우인디펜던트에 따르면 이미 5000채의 아파트가 러시아에 넘어갔고, 매주 100~200채가 추가로 러시아에 압류되고 있다.
마리우폴에 거주하다 피란을 떠난 안나 셰브첸코 씨(30)는 “러시아가 내 아파트를 뺏어가고 있는데 나는 이를 막을 아무 힘도 없다는 사실이 너무 절망스럽다”고 전했다. 키이우인디펜던트는 “러시아가 불법적으로 병합한 우크라이나 영토에 대한 통제를 공고히 하고, 남아있는 주민들을 ‘러시아화’하려는 조치”라고 논평했다.
