日, 오키나와 인근에 레이더 기지 추진…中항모 감시 목적

중국과 러시아 폭격기가 이달 6일 일본 오키나와 인근에서 도쿄 방향으로 비행하며 군사위협을 높인 가운데, 일본이 오키나와 동쪽 기타다이토(北大東) 섬에 레이더 부대를 배치하는 작업에 속도를 내고 있다고 교도통신이 15일 전했다. 일본이 중국의 군사 활동을 겨냥해 이 지역에서 미사일과 레이더를 배치하고, 내년도 방위비 예산은 사상 최대로 늘리는 등 중일 갈등을 군사력 강화 기회로 삼고 있다는 분석이 나온다. 중국이 첫 원자력 항공모함 건조에 착수했다는 일본 언론 보도가 나온 가운데 중국은 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 철회와 사과를 유엔 등에서 요구하며 외교적 압박을 병행하고 있다.
이날 교도통신에 따르면 일본 방위성은 오키나와에서 동쪽으로 약 360㎞ 떨어진 기타다이토 섬에 레이더 부대를 배치하기 위한 토지 임대계약을 체결했다. 다음 달 초부터 부지 조성 공사가 시작된다. 공사가 끝나면 전체 11만 ㎡ 부지에 항공자위대의 이동식 경계관제 레이더와 이를 운용할 30명의 병력이 배치될 예정이다.
해당 레이더 부대는 오키나와와 미야코(宮古) 섬 사이를 통과해 태평양으로 나가는 중국 항공모함 및 항공기를 감시하는 임무를 맡게 된다. 앞서 5일 중국 랴오닝 항공모함 선단이 동중국해에서 오키나와 남서쪽과 미야코지마 사이를 지나 태평양으로 향하는 훈련을 실시했다. 이후 항로를 바꿔 북동진한 뒤 기타다이토 섬을 감싸듯 남하하는 방식으로 오키나와 주변을 S자 형태로 통과했다. 교도통신은 “방위성이 태평양 도서 지역을 경계·감시의 공백지대로 보고 정보 수집 능력 향상을 서두르고 있다”고 분석했다.
중국은 원자력 항모 건조에 나서며 원양에서의 작전 능력을 더욱 키우고 있다. 16일 산케이신문에 따르면 위성사진 분석 결과 중국 랴오닝성 다롄 조선소에서 올 2월 이후 선체를 지지하는 약 270ｍ 길이의 구조물이 확인됐다. 특히 지난 달 10일 촬영된 사진에는 기존 항모에서 볼 수 없었던 세로 16ｍ, 가로 14ｍ의 사각 테두리가 선체 내부에 설치돼 있었다. 일본 싱크탱크 국가기본문제연구소는 “사진 속 사각 테두리는 원자로 격납용기로 보인다”고 밝혔다. 원자력 항모는 연료 재보급 없이 장기간 운항이 가능하기 때문에 향후 중국군이 제2도련선(일본 혼슈∼괌∼사이판∼팔라우)까지 작전 영역을 넓힐 거라는 분석이 나온다. 중국은 랴오닝함, 산둥함에 이어 지난 달 푸젠항을 취역시키는 등 총 세 척의 항모를 보유하고 있다. 중국은 2035년까지 총 6척의 항모를 확보할 계획이다.
일본도 중일 갈등 국면을 맞아 중국의 군사력 강화를 빌미로 군비 확충에 나서고 있다는 시각도 있다. 일본 교도통신에 따르면 일본 정부는 내년 방위 예산을 사상 최고인 9조 엔(약 85조 원)으로 증액하는 방안을 추진하고 있다. 이를 통해 장사정 미사일과 드론 전력을 강화하고, 연안 방어체제를 구축할 계획이다. 15일 중국 관영매체 글로벌타임스는 내년도 일본 방위비 증액이 중국을 견제하려는 의도라며 “매년 군사력 확장으로 국제사회와 일본 국민 모두가 점진적으로 군사적 금기에 대해 무뎌지게 하려는 것”이라고 했다.
한편, 푸충(傅聰) 유엔 주재 중국대표부 대사는 15일 유엔 안전보장이사회 회의에서 “다카이치 총리의 (대만 개입) 발언은 중국 내정에 대한 난폭한 간섭”이라며 발언 철회를 재차 요구했다. 앞서 푸 대사는 1일과 지난 달 21일 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 일본을 규탄하는 서한을 보냈다.
