트럼프 “베네수엘라 지상 공격 곧 시작… 콜롬비아도 공습 대상”

“누구든 美에 마약 팔면 공격 대상”… 헤그세스도 “이제 막 시작했을 뿐”
생존자 사살 “전혀 몰라” 동시 반박
美 의회는 전쟁중단 표결 움직임
트럼프 ‘마약밀수범 사면’도 논란
도널드 트럼프 미국 대통령과 피트 헤그세스 미국 국방장관이 마약 소탕을 이유로 베네수엘라 인근 해역에서 수행해 온 공습 작전을 지상으로 확대할 뜻을 2일 밝혔다. 이 과정에서 베네수엘라 인근 국가인 콜롬비아도 공습 대상이 될 수 있음을 시사했다. 주권 침해 논란에도 중남미의 반미 성향 좌파 집권 국가에 대한 군사 압박을 이어갈 뜻을 분명히 했다는 분석이 나온다.
다만 미국 의회에서는 이런 트럼프 행정부의 조치를 제지하기 위한 초당적 움직임이 일고 있다. 집권 공화당의 랜드 폴 상원의원과 토머스 매시 및 호아킨 카스트로 하원의원, 야당 민주당의 척 슈머, 애덤 시프, 팀 케인 상원의원과 짐 맥거번 하원의원은 같은 날 트럼프 행정부가 의회 승인 없이 베네수엘라에 대한 적대 행위에 참여하는 것을 중단하라는 ‘전쟁권한 결의안(War Powers Resolution)’을 각각 상원과 하원에 제출했다. 1973년 도입된 이 결의안은 대통령의 독단적인 군사 조치를 막을 수 있는 의회 차원의 견제 장치다.
● 트럼프-헤그세스 “베네수엘라 곧 지상 공격”
트럼프 대통령은 2일 워싱턴 백악관에서 주재한 내각회의에서 “알다시피 (공격은) 지상에서 하는 게 훨씬 쉽다”며 “우리는 그들에 대해 모든 것을 알고 있으며 (지상 공격을) 곧 시작할 것”이라고 거듭 강조했다.
그는 또 “콜롬비아가 코카인을 만든다고 들었다. 누구든 그런 일을 하고 우리한테 마약을 판다면 공격 대상”이라며 공습 대상 국가를 확대할 의사도 내비쳤다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 최근 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 미국의 지상군 투입, 정밀 타격 등에 대비해 자신의 숙소, 침대, 휴대전화, 경호 인력을 거듭 교체하고 있다.
헤그세스 장관 역시 “우리는 마약 선박을 타격하고 마약범을 바다 밑바닥으로 처넣는 일을 막 시작했을 뿐이고, 필요하다면 육상에서도 동일한 대응이 이루어질 것”이라며 지상전을 검토하고 있음을 시사했다.
두 사람은 미국이 베네수엘라 선박을 격침하는 과정에서 일부 생존자까지 죽이는 ‘2차 공격’을 가했다는 의혹을 적극 반박했다. 이 논란이 불거진 후 두 사람이 동시에 반박에 나선 건 처음이다.
트럼프 대통령은 “나는 2차 공격에 대해 전혀 몰랐다. 난 개입하지 않았다”고 밝혔다. 이어 “이런 공격으로 미국에서 마약으로 사망한 사람이 줄었다”며 작전의 정당성을 주장했다.
워싱턴포스트(WP)가 ‘생존자 포함 전원 사살’ 명령을 내린 인물로 지목한 헤그세스 장관은 당시 현장 지휘관 프랭크 브래들리 미 합동특수작전사령부 사령관(해군 중장·현재는 특수전사령부 사령관으로 해군 대장)에게 책임을 떠넘기는 듯한 모양새를 취했다. 그는 1차 공격은 실시간으로 지켜봤지만 이후 다른 회의로 이동했다며 “브래들리 중장이 권한을 행사해 배를 침몰시키고 위협을 제거했다는 것을 몇 시간 후 알게 됐다”고 했다.
● 트럼프, 마약범 사면도 논란
트럼프 대통령의 베네수엘라에 대한 공습 확대를 제어하려는 4명의 상원의원은 성명에서 “대통령의 무단 군사 행동은 미군의 생명을 불필요하게 위협하는 거대하고 값비싼 실수”라고 지적했다. 전쟁권한 결의안은 상원과 하원에서 각각 절반이 찬성하면 통과된다. 이후 대통령이 거부권을 행사하면 양원에서 각각 3분의 2 이상이 찬성해야 대통령을 저지할 수 있다.
트럼프 대통령이 마약 유입 방지 및 관련 조직 소탕을 이유로 베네수엘라 인근 해역에서 공습을 이어가는 와중에 마약 밀수 혐의로 미국 연방 교도소에서 복역 중인 후안 오를란도 에르난데스 전 온두라스 대통령(57)을 1일 사면한 것도 논란이다. 우파 국민당 소속으로 2014년 1월∼2022년 1월 집권한 에르난데스 전 대통령은 퇴임 직후 체포돼 같은 해 4월 미국으로 신병이 인도됐다.
미국 검찰은 그가 집권 당시 콜롬비아, 베네수엘라 등에서 마약을 들여와 미국으로 밀반입했고 마약 밀매업자로부터 받은 뇌물을 대선 자금으로 사용했다고 보고 있다. 지난해 6월 미국 연방법원에서 징역 45년형을 선고받았다.
