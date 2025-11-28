교황 “국제사회 갈등 고조, 인류 미래 위태롭다”

교황 레오 14세가 27일(현지 시간) 튀르키예 수도 앙카라에서 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령을 만나 이와 같이 국제 정세를 진단했다. 이는 5월 즉위 후 첫 교황 해외 순방이다. 레오 14세가 첫 해외 순방지로 튀르키예를 택한 이유는 삼위일체를 정립한 니케아(현 이즈니크) 공의회가 올해로 1700주년을 맞아서다. 동시에 튀르키예가 우크라이나 전쟁 휴전 협상 중재국으로 떠오른 상징성도 감안한 것으로 보인다.
레오 14세는 이날 앙카라 대통령궁 국립도서관에서 에르도안 대통령과 회담하고 “세계적 차원의 고조된 갈등이 평화, 기아 및 빈곤 퇴치, 보건 및 교육, 환경 보호 등 인류의 가장 큰 과제로부터 주의를 분산시키고 있다”라고 경고했다. 그러면서 “튀르키예가 정의롭고 지속 가능한 평화를 위해 민족들 사이의 안정과 화해의 원천이 되기를 바란다”라고 덧붙였다.
에르도안 대통령은 교황이 우크라이나 전쟁 종전과 팔레스타인 문제에 관심을 촉구한 점을 높게 평가하며 “이곳에서 전하는 메시지가 이슬람과 기독교 세계에 전달돼 세계 평화에 대한 희망이 커질 것으로 믿는다”고 화답했다.
앙카라를 떠나 이스탄불로 이동한 레오 14세는 28일 서기 325년 최초의 세계적 종교회의 ‘니케아 공의회‘ 열렸던 이즈니크를 방문한다. 니케아 공의회 1700주년을 기념하는 이번 방문에서 동방정교회 수장인 바르톨로메오스 1세 총대주교 등 다른 기독교 전통 지도자들과 만날 예정이다. 사흘간 이스탄불에 머물면서 대형 미사를 집전하고, 정교회 성당과 아르메니아 사도교회도 찾는다.
레오 14세는 이후 이스라엘과 휴전 1년째를 맞은 레바논을 찾아 다음달 2일까지 하리사 언덕의 성모마리아상 등을 방문하며 첫 해외 순방 일정을 이어간다. 레바논은 2019년 경제위기에 따른 대규모 반정부 시위와 이듬해 베이루트항 대형 폭발 사고 이래 혼란이 지속되는 가운데 자국 무장정파 헤즈볼라와 이스라엘 간 분쟁으로 최근 다시 전쟁 위기가 고조되고 있다.
