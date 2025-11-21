美, 우크라에 ‘돈바스 포기-러시아어 공인’ 평화안 수용 압박

27일까지 평화협정 서명 요구
도널드 트럼프 행정부가 우크라이나에 ‘28개 평화계획’ 초안을 27일 추수감사절까지 수용하라고 압박했다고 파이낸셜타임스(FT)가 20일 보도했다. 미국의 평화계획에는 동부 돈바스 포기, 병력 규모 제한, 러시아 공식언어 인정 등 민감한 조항들이 많아 우크라이나가 당장 받아들이기 어려울 것이란 전망이 나오고 있다.
EU도 “러에 너무 유리하다” 지적
FT에 따르면 미국은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 당장 다음주 추수감사절(11월 27일) 이전에 러시아 모스크바에서 평화협정 초안에 서명하고 12월 초 모든 과정을 마무리하라고 압박하고 있다.
캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인은 이날 스티브 위트코프 중동 특사, 마코 루비오 국무장관 등이 지난 한 달 동안 평화계획 초안을 마련했고, 젤렌스키 대통령이 미국 측 대표단을 만난 사실을 공개하며 “러시아와 우크라이나 모두에 좋은 계획이며, 양측 모두가 수용할 수 있을 것으로 믿는다. 이를 성사시키기 위해 노력하고 있다”고 말했다.
하지만 우크라이나가 이 초안에 합의할 가능성이 높지 않다고 영국 일간 더타임스는 분석했다.
종전 초안엔 우크라이나가 현재 통제하고 있는 돈바스 지역 전부를 러시아에 내주는 내용이 포함됐다. 러시아가 휴전 조건으로 종래 고수하던 내용이 반영된 것. 우크라이나와 유럽연합(EU)은 돈바스 내 현재의 전선을 기준으로 휴전 협상이 시작돼야 한다고 주장해 왔다.
우크라이나가 자국 군대의 규모를 절반으로 줄이고, 핵심 무기를 포기하는 내용도 들어갔다. 미국의 군사 지원을 줄이고, 우크라이나 영토에 외국군의 진입을 금해야 한다는 항목도 담겼다. 전후 우크라이나 안전보장을 위해 서방 진영의 연합군을 배치하자는 유럽의 제안과 배치되는 내용이다.
민족 감정을 건드리는 민감한 내용도 들어 있다. 러시아어를 우크라이나의 공식 언어로 인정하고, 러시아 정교회의 우크라이나 지부에 공식 지위를 부여하는 방안이다. 중장기적으로 우크라이나를 자국의 영향권에 묶어 두려는 러시아의 오랜 목표가 반영됐다는 분석이 나온다.
안에는 유럽의 전투기가 우크라이나 인접국 폴란드에 배치된다는 내용도 포함됐다.
또 러시아가 주요 8개국(G8)에 재가입하고, 각종 제재 해제를 통해 전 세계와 다시 경제 교류를 하게 된다. 다만 러시아는 향후 우크라이나를 공격하지 않겠다고 약속하고, 동결된 러시아 자산 1000억 달러(약 145조 원)를 우크라이나 재건에 투입해야 한다.
이에 대해 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교정책 대표는 “어떤 계획이든 작동하려면 우크라이나와 유럽이 참여해야 한다. 초안이 모스크바에 너무 유리하다”고 지적했다.
다만 우크라이나는 미국에 즉각 반발하며 판을 깨기보다는 미국 측에 역제안을 할 조항들을 마련하고 있는 것으로 알려졌다.
우크라이나 대통령실은 이날 “우크라이나 대통령은 미국 측으로부터 공식적으로 계획안 초안을 접수했다. 이는 외교적 노력을 재개하는 데 기여할 수 있을 것”이라며 “우크라이나와 미국은 전쟁을 품위 있게 종결할 수 있도록 계획안의 각 조항을 함께 검토해나가기로 합의했다”고 밝혔다.
젤렌스키 대통령도 이날 텔레그램 성명에서 “미국과 평화달성 방안, 대화 형식, 외교적 추진력 강화 방안 등을 논의했다. 우크라이나와 미국 양측은 전쟁 종식을 위한 계획의 세부 사항을 마련할 것”이라고 말했다.
러시아는 강공 의지를 재차 밝히며 미국의 평화계획 초안에 부정적인 기류를 간접적으로 드러내고 있다.
타스통신 등에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 군복을 입고 러시아군 서부군의 지휘소 중 한 곳을 직접 방문했다. 이 자리에서 푸틴 대통령은 “우리 자체의 과제와 목표들이 있다. 가장 중요한 것은 특별군사작전의 목표를 무조건 달성하는 것”이라고 강조했다.
이어 푸틴 대통령은 우크라이나 수뇌부의 부패 스캔들을 거론하며 “그들은 더는 정치적 지도부가 아니라 러시아와 전쟁을 계속 해야 한다는 핑계로 권력을 찬탈하고 권력을 유지해온 조직화된 범죄 집단”이라고 말했다.
파리=유근형 특파원 noel@donga.com
