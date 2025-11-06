반도체 자강 추진하는 中 “신설 데이터센터에 국산만 써라”

중국 정부가 신설하는 데이터센터에 자국산 인공지능(AI) 반도체를 사용하라는 지침을 내렸다고 로이터통신이 5일 전했다. 앞서 중국 정부는 자국 기업들에게 엔비디아의 중국 수출용 저사양 AI 반도체(H20) 사용을 중단하라고 지시했다. 중국이 반도체 자강 수준을 한층 높이기 위해 힘을 기울이고 있다는 분석이 나온다.
로이터가 인용한 복수의 소식통에 따르면 중국은 정부 지원금을 받은 데이터센터 가운데 완공률이 30% 미만인 경우 이미 설치한 외국산 반도체를 해체하고, 구매 계획을 취소하라고 지시했다. 30% 이상 공정이 진행된 데이터센터에 대해선 개별 심사를 통해 교체 여부를 결정할 예정이다. 이번 조치가 중국 전역에 해당하는지, 어떤 규제기관에서 내려졌는지는 등에 대해선 확인되지 않았다. 다만 로이터는 “중국이 외국 기술의 영향력에서 벗어나 AI 반도체 독자 개발이라는 목표를 달성하기 위해 취한 가장 강력한 조치 중 하나”라고 진단했다. 대량의 AI 반도체가 들어가는 데이터센터에 중국산만 사용하도록 강제할 경우 엔비디아의 중국 시장 점유율은 낮아질 가능성이 높다. 앞서 올 8월 중국은 보안 우려를 이유로 자국 대기업들에 대해 엔비디아 H20 반도체 구매를 금지했다.
중국 지방정부도 반도체 자강에 힘을 보태고 있다. 간쑤성과 구이저성 등 지방정부는 중국산 AI 반도체를 사용하는 기업에 대해 전기요금의 50%를 감면해주기로 했다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 4일 전했다. FT는 해당 조치에 대해 “화웨이나 캠브리콘이 만든 반도체는 엔비디아 제품보다 전력 효율성이 떨어진다”며 “중국산 반도체 사용을 강제당한 기업들이 운영비 증가에 따른 불만을 제기했기 때문”이라고 전했다.
미중은 지난 달 30일 부산에서 열린 정상회담에서 무역전쟁 휴전에 합의했지만, 고성능 AI 반도체 등 첨단기술 수출 통제을 놓고는 여전히 갈등을 빚고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 미중 정상회담 직후인 2일 방영된 미 CBS 인터뷰에서 엔비디아 첨단 반도체의 대중 수출에 대해 “우리는 그렇게 하지 않을 것이며, 최첨단 반도체는 미국 말고는 누구도 갖지 못하게 할 것”이라고 밝혔다.
