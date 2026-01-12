한병도, 신임 원내운영수석에 천준호 임명…“李대통령 의중 잘 알아”

더불어민주당 한병도 신임 원내대표는 12일 재선의 천준호 의원을 당 원내운영수석부대표로 임명했다.
민주당 김현정 원내대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 브리핑을 통해 “신임 원내대표단의 첫 번째 인선을 발표하겠다”며 “원내운영수석으로 천 의원을 임명했다”고 밝혔다.
그는 천 원내운영수석에 대해 “서울 강북구갑 재선 의원으로, 현재 국토교통위원회에서 활약하고 있다”며 “이재명 정부와 함께 합을 맞춰 민생회복, 경제성장, 내란 종식, 헌정질서 회복, 지방선거 압승에 초석을 닦을 전문성·소통·능력을 담은 인사”라고 설명했다.
천 원내운영수석은 당내 친명(친이재명)계로 분류되며 이재명 당 대표 당시 1기 지도부에서 비서실장, 2기 지도부에서 전략기획위원장을 맡았다. 지난 6·3 대선에선 선거대책위원회 전략본부장을 맡아 전체 선거 기획을 조율했다.
김 원내대변인은 천 원내운영수석을 두고 “이 대통령의 의중을 누구보다 잘 알고 있다”며 “당내에서 풍부한 당직 경험을 통해 다양한 소통 능력을 겸비한 분”이라고 평가했다. 이어 “당청, 원내와 당의 가교 역할을 잘할 적임자라고 판단했다”고 설명했다.
그러면서 “15일 (예정된) 본회의 때부터 2차 종합 특검, 통일교 특검을 안건 상정해 처리할 예정인데, 그와 관련해서도 여야 간의 협상을 통해 원만히 처리될 수 있도록 할 적임자라고 판단했다”고 말했다. 같은날 본회의에서는 쿠팡 국정조사요구서도 보고될 예정이다.
