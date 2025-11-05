동아일보

“이쪽으로 와, 라면 사줄게”…韓 관광객 음식 빼앗은 中 남성

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 11월 5일 16시 35분

코멘트

글자크기 설정

중국 광저우의 한 식당에서 한국인 관광객이 식사 중 낯선 남성에게 라면을 빼앗기는 영상이 공개돼 논란이 일었다. 해당 영상은 SNS에서 240만 회 이상 조회되며 외국인 안전 문제로 번지고 있다. 사진=스레드(@i.m_kanghyerin)
중국 광저우의 한 식당에서 한국인 관광객이 식사 중 낯선 남성에게 라면을 빼앗기는 영상이 공개돼 논란이 일었다. 해당 영상은 SNS에서 240만 회 이상 조회되며 외국인 안전 문제로 번지고 있다. 사진=스레드(@i.m_kanghyerin)

중국 광저우의 한 야외 식당에서 한국인 관광객이 식사 중이던 라면을 낯선 남성이 그릇째 가져가는 황당한 일이 벌어졌다.

● “이쪽으로 와, 라면 사줄게”…식당 종업원이 제지

사진=스레드(@i.m_kanghyerin)
사진=스레드(@i.m_kanghyerin)


지난 3일 광저우로 출장을 간 한국인 A씨는 자신의 소셜미디어(SNS)에 “내 라면 왜 가져가니”라는 글과 함께 당시 영상을 올렸다. 영상 속 A씨는 야외 테이블에서 라면을 덜어 먹고 있었고, 잠시 뒤 담배를 문 중년 남성이 다가와 아무 말 없이 A씨의 라면 그릇을 집어 들고 자신의 자리로 옮겼다.

중년 남성은 “이쪽으로 와, 라면 사줄게”라며 손짓했고, 그의 테이블에는 다른 남성 두 명이 함께 있었다. 이에 식당 종업원들은 남성을 제지하며, 라면 그릇을 다시 A씨의 테이블에 돌려주었다.

● 현지 반응 “탕산 폭행 사건 생각나…여행 중 주의해야”

사진=스레드(@i.m_kanghyerin)
사진=스레드(@i.m_kanghyerin)


A 씨가 올린 영상은 조회 수 240만 회를 넘기며 빠르게 퍼졌다. 영상 댓글에는 “여행 중에도 항상 조심해야 한다”, “남의 음식을 빼앗는 건 상식 밖의 일”, “무례함이 일상처럼 보인다” 등의 반응이 이어졌다.

특히 현지 누리꾼들은 탕산 폭행 사건(唐山打人案)을 언급하며 “여성 혼자 식사할 땐 주의하라”고 우려를 표했다.

앞서 2022년 허베이성 탕산시의 한 식당에서는 술에 취한 남성이 여성에게 시비를 걸고 동료들과 함께 집단 폭행해 큰 충격을 안겼다. 이번 사건으로 1인 해외 관광객이 경각심을 갖고 주의를 기울여야 한다는 의견도 다수 제기됐다.

#한국#한인#이슈#중#중국#광저우#한국인관광객#라면#sns#반중#혐중#공산당#공분#무례#외국인#무비자#여행#공론화
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스