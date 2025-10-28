배추 수 천 포기 절이다 침 뱉곤 발로 쓱쓱… 중국 공장영상 일파만파

중국의 한 절임배추 공장에서 남성이 담배를 피우며 절임 작업을 하다 침을 뱉는 장면이 포착돼 전 세계 누리꾼의 공분을 사고 있다. 식품 위생에 대한 경각심이 높아지는 가운데, 중국 당국은 “전량 압류·폐기하겠다”며 긴급 조사에 나섰다.
● 담배 문 채 절임 웅덩이에 서서 작업…“침까지 뱉었다”
28일 중국 사천일보 등 현지 매체에 따르면, 문제의 영상은 랴오닝성 후루다오시의 한 절임배추 공장에서 촬영됐다.
영상 속 남성은 절임 채소가 담긴 대형 웅덩이 안에 신발을 신은 채 들어가 채소를 젓고 있었다. 그는 작업 내내 담배를 입에 문 채 손으로 채소를 휘젓는가 하면, 절임 배추가 담긴 바닥에 침을 뱉고 발로 문지르는 행위도 서슴지 않았다.
이 장면은 공장 위생 상태와 근로자의 의식 수준에 대한 비판을 불러일으키며 순식간에 중국 소셜미디어(SNS)를 통해 확산됐다. 일부 누리꾼들은 “이게 바로 진짜 공포영화”라며 충격을 드러냈고, “다시는 중국산 절임채소 못 먹겠다”는 댓글이 이어졌다.
● “전량 압류·폐기 조치”…야간 수사 착수
후루다오시 시장감독관리국(兴城市市场监督管理局) 은 26일 저녁 긴급 조사에 착수했다.
당국은 “문제가 된 절임배추는 전량 압수됐으며, 시중에 유통되기 전 폐기될 예정”이라고 밝혔다. 또 “관련 업체는 현재 수사 중이며, 책임자에게는 법에 따라 엄중한 처벌을 내리고 어떠한 선처도 없을 것”이라고 경고했다.
이어 “식품 안전에 대한 국민의 관심과 제보에 감사드린다. 지속적인 단속으로 위생 사각지대를 없애겠다”고 덧붙였다.
중국 내 절임식품 공장은 잦은 위생 논란으로 여론의 도마에 오른 바 있다. 특히 2021년 3월에는 중국의 한 김치 공장에서 직원이 알몸 상태로 배추를 절이는 영상이 퍼지며 전 세계적인 충격을 불러일으켰다. 같은 해에는 또 다른 김치 공장에서 고춧가루 양념을 맨발로 밟아 섞는 장면이 공개돼 비위생적 제조 과정에 대한 비판이 이어졌다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
