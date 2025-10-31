정부 “韓 재래식 원잠, NPT 부합”…한중 정상회담 앞두고 반박

정부는 최근 미국이 승인한 핵추진잠수함 건조와 관련해 핵확산금지조약(NPT) 의무에 부합한다고 31일 밝혔다. 다음날 한중 정상회담을 앞둔 상황에서 중국이 30일 “핵 비확산 의무를 성실히 이행하라”며 경계심을 드러내자 문제가 없다는 취지로 반박한 것으로 풀이된다.
외교부 관계자는 이날 “우리가 개발·운용을 추진하려는 것은 재래식 무장 원자력 추진 잠수함”이라며 “이는 NPT에 부합한다”고 했다. 이 대통령이 언급한 핵추진잠수함은 핵무기를 싣고 다니는 전략핵잠수함이 아니라 원자력을 동력으로 사용하는 것이기 때문에 핵확산 문제와는 관련 없다는 취지다. 중국 외교부는 전날 한미 정상 간의 핵추진잠수함 논의와 관련해 “중국은 관련 상황을 주목하고 있다”며 “한미 양국은 핵 비확산 의무를 성실히 이행하길 희망한다”고 했다.
외교부 당국자는 “우리나라는 NPT 의무를 완전히 이행하고 있으며 NPT 의무에 대한 우리 정부의 공약은 흔들림 없다”며 “재래식 무장 원자력 추진 잠수함 도입을 추진해나가면서 NPT를 존중하는 가운데 IAEA(국제원자력기구)와 협조해 나갈 것”이라고 했다.
댓글 0