美日 ‘희토류 공급망 협정’ 체결…트럼프 “가장 강한 동맹”

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 28일 도쿄 아카사카 영빈관에서 정상회담을 가졌다. 트럼프 대통령과 다카이치 총리가 대면한 건 이번이 처음이다. 트럼프 대통령은 이 자리에서 미일 무역합의와 관련해 “새로운 합의에 서명할 것”이라며 “훌륭하고 공정한 합의”라고 말했다. 미일은 이번 회담을 통해 희토류 공급망 협정을 체결했다.
다카이치 총리는 이날 오전 9시 35분경 트럼프 대통령이 영빈관에 들어서자 웃으며 그를 맞이했다. 두 사람은 악수를 나눈 뒤 사진 촬영을 진행했다. 다카이치 총리는 모두 발언에서 “자민당 총재 선거에 이긴 직후에 축하해주셔서 감사했다”며 “직접 만나 뵙기를 기대하고 있었다”고 인사했다. 이어 “아베 신조 (전) 총리에 대한 오랜 우정에 감사하고 있고 지난해 아베 아키에 여사를 환대해준 데도 감사를 표한다”고 전했다. 트럼프 대통령과 아베 전 총리는 재임 시절 자주 골프 회동을 하며 서로에 대한 끈끈한 우정을 과시했었다.
다카이치 총리는 또 트럼프의 외교를 추켜세우며 “이제 미일은 세계에서 가장 위대한 동맹이 됐다”며 “일본도 함께 세계평화와 번영에 공헌해 나갈 것”이라고 했다. 회담에 앞서 현지 매체인 니혼테레비(NTV)는 다카이치 총리가 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천할 예정이라고 보도했다. 그러면서 “자유롭고 열린 인도태평양의 진전을 위해서도 미일 협력을 더욱 추진하고 싶다”며 “일본과 미국을 보다 강하고 풍요롭게 하기 위해 미일동맹의 새로운 황금시대를 트럼프 대통령과 함께 만들어가고 싶다”고 강조했다.
트럼프 대통령은 “일본의 여성 최초 총리가 된 것을 축하한다”며 “아베 신조가 (다카이치) 총리에 대해 자주 이야기를 했다”고 화답했다. 이어 일본의 방위비 증액 등을 언급하며 “저는 일본을 사랑하고 일본이라는 나라를 존경한다”고 했다. 이번 미일 정상회담에서는 미일 관세 합의에 따른 약 5500억 달러(약 787조 원) 규모의 대미 투자와 미국 측의 일본 방위비 증액 요구가 핵심 의제로 거론되고 있다. 트럼프 대통령은 “일본의 방위력을 대폭 강화하려 하고 있다는 것을 알고 있다”며 “미국에서 (무기) 조달과 양국 교역에 감사하다”고 했다.
트럼프 대통령은 “미일은 가장 강한 수준의 동맹을 맺고 있으며 우리의 관계는 지금부터, 지금까지보다 강력한 것이 돼 갈 것”이라며 “일본과 미국은 앞으로 전례 없을 만큼 많은 교역을 하게 될 것”이라고 했다. 그러면서 “우리는 새로운 합의에 서명할 것”이라며 “이는 훌륭하고 공정한 것”이라고 말했다. 양국은 회담이 끝난 후 주요광물 및 희토류 채굴·가공 등을 통한 공급망 확보 프레임워크를 채택하는 문서에 서명했다. 발표된 공동성명에 따르면 양국은 주요광물과 희토류 확보를 가속화하기 위해 금융 지원 메커니즘, 적절한 무역 조치, 기업간 대화 촉진 등의 노력을 강화할 방침이다.
