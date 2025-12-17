수원 광교테크노밸리서 염소 누출, 4명 인후통 증상

경기 수원시 영통구 광교테크노밸리 차세대융합기술연구원에서 염소가 누출돼 소방당국이 대응에 나섰다.
17일 경기도소방재난본부에 따르면 이날 오전 10시37분경 수원시 영통구 이의동 광교테크노밸리 차세대융합기술연구원 2층에서 염소가 누출됐다.
이 사고로 20대 직원 등 관계자 4명이 인후통을 호소해 인근 병원으로 이송됐다. 이들과 함께 있던 다른 관계자들은 다행히 별다른 부상을 입지 않았다.
다만 추후 부상자가 더 늘어날 가능성도 있다.
소방 당국은 장비 9대와 인력 27명을 투입해 구조 작업을 진행 중이다.
당시 현장에서는 염소가스 밸브 연결 작업을 진행 중이었던 것으로 확인됐다. 가스 감지설비에 의해 곧바로 밸브가 차단돼 누출량이 많지는 않은 것으로 알려졌다.
염소가스는 가정에 공급되는 수돗물의 살균·산화 등 역할을 하는 소독제로, 흡입 시 구토, 폐부종, 호흡곤란을 유발할 수 있다. 화학물질 관리법상 유해화학물질로 분류되며, 그중에서도 사고 위험성이 높은 물질인 ‘사고 대비 물질’에 속한다.
경찰과 소방 당국은 구체적인 경위를 조사할 예정이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
