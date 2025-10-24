동아일보

상사와 연애하면 연봉 6% 올라…헤어지면 연봉·경력 ‘뚝’

  • 동아닷컴
코멘트

글자크기 설정

상사와 연애를 시작한 직원의 연봉이 평균 6% 올랐으나, 이별 후 1년 내 고용 유지율은 13%포인트 떨어지고 연봉은 18% 감소한 것으로 나타났다. 사진=게티이미지뱅크.
상사와 연애를 시작한 직원의 연봉이 평균 6% 올랐으나, 이별 후 1년 내 고용 유지율은 13%포인트 떨어지고 연봉은 18% 감소한 것으로 나타났다. 사진=게티이미지뱅크.
직장 상사와 연애를 시작한 직원의 연봉이 오르고, 반대로 이별 후에는 소득이 줄어든다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 “사내 연애가 개인의 사생활을 넘어 경제적 결과를 만든다”며 기업 내 영향력을 지적했다.

● 상사와 연애한 직원, 평균 연봉 6% 상승


미국 전미경제연구소(NBER)는 최근 ‘상사와의 연애가 주는 영향(The Impacts of Romantic Relationships with the Boss)’ 보고서를 통해 상사와의 연애가 임금과 경력에 미치는 효과를 분석했다.

미국·핀란드 공동 연구팀은 1988년부터 2018년까지 30년간 핀란드 직장인 100만 명 이상의 고용 데이터를 추적한 결과, 상사와 연애를 시작한 직원의 연봉이 평균 6% 상승했다고 밝혔다.

핀란드는 ‘직무급 중심 체계’로 상사가 부하 직원의 임금 책정에 직접 개입할 수 있다. 연구진은 “이 같은 임금 상승은 객관적 성과 때문이 아니라, 연애 관계에 따른 특혜의 결과일 가능성이 크다”고 분석했다.

● 연애 끝나면 연봉·경력 모두 흔들렸다
사진=게티이미지뱅크.
사진=게티이미지뱅크.

하지만 연애가 끝난 후엔 반대 현상이 나타났다. 결별 후 1년 내 고용 유지율은 평균보다 13%포인트 낮았고, 이직 후 연봉은 이전보다 약 18% 감소했다.

연구진은 “이별로 인한 정서적 충격이 경솔한 이직 결정을 유발해, 상대적으로 조건이 나쁜 일자리를 선택하게 되는 경향이 있다”고 설명했다.

● “동료 사기도 떨어져…조직 생산성도 악영향”
사진=게티이미지뱅크.
사진=게티이미지뱅크.

사내 연애는 당사자뿐 아니라 주변 동료의 근속 의지에도 영향을 미쳤다. 보고서에 따르면, 상사-부하 간 연애가 발생한 부서의 다른 직원 이직률은 평균보다 6%포인트 높았다.

성과와 무관한 연봉 인상은 조직 내 불공정하다는 인식을 키웠고, 이는 사기 저하와 생산성 하락으로 이어졌다.

연구팀은 “상사가 연인인 직원의 평가나 보상에 개입하지 못하도록 제도적 장치를 마련해야 한다”며 “회사 차원의 명확한 지침과 투명한 평가 시스템이 필요하다”고 덧붙였다.

#핀란드#사내 연애#직장#회사#블라인드#상사#연봉#고용#이직#돈#직장인#연애#남자친구#여자친구#남친#여친
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스