“美제재 맞서 첨단기술 자립-내수 활성화… 2035년 1인당 GDP 중간 선진국에 도달”

中 4중전회 폐막… ‘5개년 계획’ 통과
중앙군사위 부주석에 장성민 추대
중앙위원 11명 교체 ‘지도부 물갈이’
20일 개막한 중국공산당의 최고 권력 기구 ‘중앙위원회 제4차 전체회의(4중 전회)’가 23일 폐막했다. 중국 당국은 이날 폐막 직후 발표한 공보에서 “첨단 제조업을 주축으로 한 현대적 산업 체계를 구축해 신흥·미래 산업을 육성하겠다”고 밝혔다. 특히 시진핑(習近平) 국가주석의 후계 구도에 관한 아무런 단서 없이 시 주석 중심 체제를 강조했다. 사실상 그의 4연임에 무게를 실었다는 관측이 나온다.
관영 신화통신에 따르면 중국은 이번 4중 전회에서 ‘제15차 5개년(2026∼2030년) 계획 수립에 관한 중국공산당 중앙위 건의’를 검토하고 승인했다. 향후 5년간 경제 발전의 주요 목표로는 고품질 발전의 현저한 성과, 과학·기술의 자립자강 수준의 대폭 향상, 안보의 공고화 등을 꼽았다.
이를 통해 “2035년까지 1인당 국내총생산(GDP)이 중간 선진국 수준에 도달할 수 있도록 한다”고 명시했다. 다만 구체적인 숫자 목표는 제시하지 않았다. 국제통화기금(IMF)이 추산한 올해 중국의 1인당 GDP는 1만3806달러(약 1933만 원)다.
중국 당국은 또 “제조, 품질, 우주, 교통, 네트워크 강국 건설을 가속화하고, 최고 수준의 과학기술 자립자강을 통해 ‘신품질 생산력’ 발전을 선도해야 한다”고 강조했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 재집권 후 미국의 관세 부과 및 대(對)중국 첨단기술 통제, 중국의 희토류 무기화 등으로 양국 갈등이 격화한 상황에서 미국과의 패권 경쟁에서 우위를 점하겠다는 뜻으로 풀이된다.
내수 활성화를 위해 “소비와 투자, 공급과 수요의 선순환을 촉진함으로써 내생적 동력을 강화해야 한다”는 내용도 담겼다. 다만 미국과의 무역 갈등 여파를 감안할 때 제조업 육성을 위한 기존 투자와 내수 확대 사이에 균형을 찾는 일이 쉽지 않을 것으로 보인다.
당과 군의 최고지도부도 대폭 물갈이됐다. 앞서 17일 제명된 허웨이둥(何衛東) 전 중앙군사위원회 부주석의 자리에는 현역 군인인 장성민(張升民) 중앙군사위원이 추대됐다. 장 위원은 시 주석과 마찬가지로 산시성 출신이다. 또 허 전 부주석, 탕런젠(唐仁健) 전 농업농촌부장 등 간부 14명의 당적을 제명했고 11명의 당 중앙위원도 교체했다.
신화통신에 따르면 이번 4중 전회에는 중앙위원 168명, 후보위원 147명이 참석했다. 중앙위원과 후보위원의 정원이 각각 205명, 171명인 점을 감안하면 아직 상당수 간부가 부패 및 비리 혐의로 조사를 받고 있다는 분석도 나온다.
