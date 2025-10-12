‘마이클 콜레오네의 아내’ 키튼 별세…4년전 기생충 시상도

영화 ‘대부’에서 주인공 알 파치노의 아내 역할을 맡았던 1970년대 할리우드 스타 다이앤 키튼이 11일(현지시간) 별세했다. 향년 79세. 그는 봉준호 감독에게 아카데미 ‘기생충’ 각본상 트로피를 건넨 인물이기도 하다.
유족 대변인은 이날 미국 피플지를 통해 키튼의 사망 사실을 알렸다. 다만 사생활을 존중해달라고 요구하며 구체적인 사인은 공개하지 않았다.
1946년 캘리포니아 로스앤젤레스에서 태어난 키튼의 본명은 다이앤 홀이다. 배우의 꿈을 안고 뉴욕으로 건너가 연기 수업을 받은 뒤 1968년 브로드웨이 뮤지컬 ‘헤어’로 데뷔했다.
이후 1972년 프랜시스 포드 코폴라 감독의 ‘대부’에서 알 파치노가 연기한 마이클 콜레오네의 연인이자 아내인 케이 애덤스 역을 맡아 전 세계적인 인지도를 얻었다. 키튼은 1974년작 ‘대부 2’와 1990년작 ‘대부 3’에까지 같은 역으로 출연했다.
키튼은 시대를 풍미한 패션 아이콘이기도 하다. 영화 ‘애니 홀’에서 착용한 중절모와 통 넓은 바지, 넥타이, 조끼 등 남성복을 활용한 매니시 룩은 세계적으로 크게 유행했다.
1987년에는 다큐멘터리 ‘헤븐’으로 감독 데뷔를 했으며, TV 시리즈 ‘트윈 픽스’의 일부 에피소드를 연출해 에미상 감독상 후보에 오르기도 했다. 또 사진작가로도 활동하는 등 연기 외에도 다방면에서 재능을 보였다.
특히 키튼은 지난 2020년 제92회 아카데미 시상식에서 봉준호 감독에게 ‘기생충’ 각본상 트로피를 건넨 시상자로 국내에서 주목받았다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0