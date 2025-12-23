‘혐오 Out, 평화 In’ 이재성이 시작한 축구의 또 다른 역할

축구 국가대표 미드필더 이재성이 축구로 받은 사랑을 사회에 돌려주기 위한 조용한 선행을 이어가고 있다. 2026 북중미 월드컵을 앞둔 시점에서, 그의 꾸준한 기부와 연대의 행보가 주목받고 있다.
독일 분데스리가 FSV 마인츠 05에서 활약 중인 이재성은 대한민국 축구 국가대표 부주장으로, ‘유네스코 축구공(共) 캠페인(축구로 공존의 세상 만들기)’을 위해 매달 유네스코한국위원회에 정기 기부를 이어오고 있다. 기부금은 청소년들이 축구를 통해 평화와 공존의 가치를 배우는 교육 프로그램을 지원하는 데 사용된다.
이재성은 캠페인의 취지를 알리는 ‘유네스코 프렌즈’로도 활동 중이다. 혐오와 차별로 상처받는 청소년들을 위한 평화교육의 필요성에 공감해, 단발성이 아닌 지속적인 후원으로 뜻을 실천해 왔다. 연말을 맞아 알려진 이 같은 선행은 ‘행동으로 보여주는 연대’의 사례로 평가된다.
‘유네스코 축구공 캠페인’은 혐오와 분열이 일상화된 사회 속에서 축구라는 팀 스포츠를 매개로 공존·존중·연대의 메시지를 전하기 위해 지난 6월 시작됐다. 캠페인명 ‘축구공(共)’은 ‘축구로 공존의 세상 만들기’의 줄임말로, 공 하나로 사람과 사람을 연결하자는 의미를 담고 있다.
이재성을 시작으로 손흥민, 문선민, 조규성, 이한범 등 국내외에서 활약 중인 선수들이 ‘혐오 Out, 평화 In’ 인스타그램 릴레이 챌린지에 동참했다. 배우 윤세아, 가수 서은광 등 스포츠를 넘어 다양한 분야의 인사들도 참여하며 메시지를 확산시키고 있다.
이재성은 “축구를 하면서 받은 사랑을 세상에 다시 돌려주고 싶다”며 “축구가 스포츠를 넘어 청소년들의 삶에 평화를 증진하는 교육적 역할을 하길 바란다”고 밝혔다. 캠페인과 챌린지는 공식 홈페이지를 통해 일반 시민 누구나 참여할 수 있으며, 후원금은 학교 현장의 청소년 평화·공존 교육에 쓰일 예정이다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
