“방글라데시 학교에 韓 아이돌 간판?” 투표 1위의 정체는

스트레이 키즈(Stray Kids)의 이름이 방글라데시 소외계층 아동들을 위해 현지 학교 현판에 새겨진다.
2일 아동복지전문기관 초록우산(회장 황영기)은 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스와 함께 진행한 참여형 투표 이벤트 결과에 따라 스트레이 키즈의 이름으로 방글라데시 브릿지스쿨 사업을 지원한다고 밝혔다.
이번 지원은 지난해 12월 5일부터 31일까지 진행된 ‘어린이에게 최고의 친구가 되어줄 K-POP 아이돌’ 투표에서 스트레이 키즈가 최종 1위를 차지하며 성사됐다.
스트레이 키즈는 전 세계 3220명이 참여한 투표에서 총 404표(17%)를 획득해 1위의 영예를 안았다. 이에 엠넷플러스는 스트레이 키즈의 이름으로 1000만원을 기탁했다. 초록우산은 이 기부금을 방글라데시에서 운영 중인 ‘브릿지스쿨’ 사업에 전액 투입하기로 결정했다.
초록우산과 엠넷플러스는 스트레이 키즈 공식 팬덤인 ‘STAY’ 명의로 된 후원 기념 현판을 별도 제작해 현지 브릿지스쿨에 부착할 예정이다.
초록우산 브릿지스쿨은 일과 학업을 병행해야 하는 아동들을 위한 교육 및 돌봄 프로젝트다. 이 사업은 2018년 3개교로 시작해 현재 9개교로 확대됐으며 지금까지 누적 1200명의 아동이 꿈을 키워갔다.
황영기 초록우산 회장은 “팬들의 힘이 모여 셀럽을 향한 ‘응원’에서 아이들의 현실을 변화시키는 선한 영향력으로 발전할 수 있다. 앞으로도 모든 아이들이 일터가 아닌 학교에서 건강하게 자라며 꿈을 키워갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
앞서 유튜브 크리에이터 피식대학이 현지를 방문해 기부에 동참한 데 이어 스트레이 키즈까지 나눔에 동참했다. K-콘텐츠의 글로벌 나눔 파급력은 환산될 전망이다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0