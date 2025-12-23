90억원 기부자 英대사 됐다…트럼프 ‘매관매직’ 논란

3.7억원 이상 기부자 32명 요직 발탁
백악관 연회장 등에 3조원 모금
기업들 거액 수주에 사면 특혜까지
도널드 트럼프 미국 대통령의 재집권 전후로 그에게 거액을 기부한 개인 및 기업이 공직 발탁, 사면, 연방정부 사업 수주 등의 혜택을 누린 것으로 나타났다고 뉴욕타임스(NYT)가 22일 보도했다. 특히 25만 달러(약 3억7500만 원) 이상을 기부한 346명 중 최소 32명이 주요국 대사 등 요직에 발탁된 것으로 드러나 이해충돌, 매관매직 논란이 거세다. 워싱턴 백악관 내 대형 연회장 건설 등 트럼프 대통령이 개인적으로 중시하는 사업에 기부한 기업과 개인들도 각종 특혜를 누렸다.
리즈 휴스턴 백악관 부대변인은 “대통령의 목표는 미국인의 삶을 개선하고 우리나라를 위대하게 만드는 것”이라며 “기부자들은 공격받을 것이 아니라 칭찬받아야 한다”고 맞섰다. 하지만 3선을 금한 헌법 때문에 다음 대선을 치를 필요가 없는 현직 대통령이 선거 캠페인도 아닌 자신의 관심 사업에 역대급 기부금을 받았다는 논란은 끊이지 않고 있다.
● 150만 달러 내고 아들을 핀란드 대사로 만들어
NYT가 비공개 문건, 선거자금 보고서, 모금 관계자 인터뷰 등을 토대로 분석한 결과 트럼프 대통령의 측근들은 지난해 11월 대선 이후 백악관 연회장 프로젝트 등 대통령의 관심 사업에 약 20억 달러(약 3조 원)를 모금했다. 지난해 대선 캠페인을 후원하기 위해 모금된 총액(14억5261만 달러·약 2조1789억 원)보다 훨씬 많다.
고액 기부자의 상당수는 주요국 대사로 발탁됐다. 트럼프 대통령은 한때 ‘미국 직업 외교관의 꽃’으로 불렸던 주영국 대사에 자신에게 600만 달러(약 90억 원)를 기부한 금융서비스 사업가 워런 스티븐스를 낙점했다. 멀리사 아르기로스 주라트비아 대사(200만 달러·약 30억 원), 댄 뉴린 주콜롬비아 대사(150만 달러·약 22억5000만 원), 벤저민 리언 주니어 주스페인 대사(100만 달러·약 15억 원) 등도 비슷하다.
심지어 트럼프 대통령에게 총 150만 달러(약 22억5000만 원)를 기부한 사업가 스티븐·엘리자베스 브로디 부부는 아들을 대사로 만들었다. 부부의 아들 하워드는 올 2월 주핀란드 대사로 임명됐다. 그는 법조인 출신으로 핀란드와 아무 관련이 없다.
주요 대기업은 기부 후 각종 연방정부 사업을 따냈다. 인공지능(AI) 기반 방위산업업체 팔란티어는 백악관 연회장 사업에 1000만 달러(약 150억 원), 건국 250주년 기념 사업에 500만 달러(약 75억 원) 등을 기부했다. 이후 팔란티어는 이민세관집행국(ICE)의 불법 이민자 추방 절차 지원 소프트웨어 개발 계약을 포함한 수억 달러의 연방정부 계약을 수주했다.
유대계 카지노 재벌 셸던 애덜슨의 미망인 미리엄 또한 연회장 사업에 2500만 달러(약 375억 원)를 기부하기로 약속했다. 트럼프 대통령은 16일 백악관에서 열린 유대교 명절 ‘하누카’ 파티에서 미리엄을 연단으로 불러 포옹했다. 미리엄은 이 자리에서 “대통령의 위헌적인 3선 도전을 위해 2억5000만 달러(약 3750억 원)를 추가로 기부할 의향이 있다”고 농담했다.
반독점 혐의로 법무부의 조사 대상이었던 공연장 운영업체 오크뷰그룹은 대통령의 재집권 취임식에 25만 달러를 기부했다. 당시 최고경영자(CEO) 티머시 라이위키는 수개월 뒤 기소됐지만 대통령은 재판이 시작되기 전날 전격적으로 라이위키를 사면했다.
● 암호화폐-화석에너지 업계도 혜택
트럼프 대통령 일가의 관심사업인 암호화폐 업계도 기부 대열에 빠지지 않는다. NYT에 따르면 암호화폐에 이해관계가 있는 최소 27개 기업 또는 인사들이 지난해 대선 후 트럼프 대통령이 지지하는 단체에 총 5800만 달러(약 780억 원) 이상을 기부했다.
코인베이스, 크라켄, 리플 등 주요 암호화폐 거래 플랫폼 등도 각각 트럼프 대통령의 재집권 취임위원회에 각 100만 달러 이상을 기부했다. 이후 미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 강경한 입장을 대부분 포기하고 이들 기업에 대한 여러 소송을 종료했다. 코인베이스는 백악관 연회장 건설, 건국 250주년 기념 사업에도 기부했다.
NYT에 따르면 석유, 가스, 석탄 등 화석에너지 관련 기업 약 24곳 또한 대통령 측에 최소 4100만 달러(약 615억 원)를 기부했다. 트럼프 대통령은 재집권 후 화석 연료 산업을 우대하며 수백억 달러의 인센티브를 제공했다.
