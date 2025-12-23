‘與보다 野에 통일교 리스크’ 판단… ‘성남-경기라인 접점 없다’ 결론

[통일교 특검 급물살] 與, ‘통일교 특검’ 수용 배경은
여권 인사 금품수수 의혹 관련해선 전재수-임종성 外 아직 추가 안나와
‘친명 핵심’정진상은 의혹 전면 부인… 국힘 중진 거론에 與지지층“특검을”
국힘 “야당 탄압 특검 돼서는 안돼”
더불어민주당이 야권이 요구해온 ‘통일교 특검’을 전격 수용한 배경에는 통일교의 정치인 금품 지원 의혹이 민주당보다는 국민의힘에 더 큰 리스크로 작용할 것이란 판단이 깔린 것으로 분석된다. 대통령실도 이재명 대통령의 최측근인 이른바 ‘성남-경기 라인’과 통일교의 접점이 없다고 결론 내리고 특검 수용 여부 판단을 민주당에 맡긴 것으로 전해졌다.
민주당 관계자는 “국민의힘 현역 중진이 ‘통일교 리스트’에 거론되면서 강성 지지층 사이에서 특검 요구가 빗발치기 시작했다”며 “내년 6·3 지방선거까지 통일교 이슈가 이어지면 불리한 건 결국 집권 여당인 점도 영향을 미쳤다”고 설명했다.
● 통일교 의혹, 與보다는 野에 리스크 판단
민주당 박수현 수석대변인은 22일 최고위원회의를 마친 후 기자들과 만나 “정청래 대표와 당은 민심 흐름을 면밀하게 살펴왔다”며 “당 대표와 원내대표 간 긴밀하게 조율해 왔고, 대통령실과도 공유했다”고 설명했다. 민심 변화에 따라 대통령실과의 조율을 거쳐 당 입장을 바꾼 것이라는 취지다.
실제 한국갤럽이 16∼18일 전국 성인 1001명을 대상으로 한 조사에 따르면 민주당 지지층(67%)이 국민의힘 지지층(60%)보다 ‘통일교 특검을 도입해야 한다’는 응답이 더 많았다(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고).
해양수산부 장관에서 사퇴한 전재수 의원과 임종성 전 의원 외에 추가로 의혹이 제기된 여권 인사가 없다는 점도 특검 수용에 영향을 미쳤다. 대통령실 관계자는 “친명(친이재명) 핵심 인사인 정진상 전 당 대표 정무조정실장이 통일교 연루 의혹을 강하게 부인하지 않았나”라며 “성남-경기 라인이 문제 될 게 없다고 판단한 만큼 머뭇거릴 이유가 없었다”고 설명했다. 내년 지방선거를 앞두고 통일교 특검이 본격화되는 것이 여권에 불리하지 않다는 판단도 작용했다. 정부 관계자는 “여권이 가랑비에 젖는 수준이라면 야권은 흠뻑 젖을 정도가 될 수 있다”며 “괜히 특검을 피하는 뉘앙스로 부담을 떠안을 필요가 없다”고 설명했다.
민주당은 통일교 특검을 수용하자마자 국민의힘에 민생법안 통과를 요구하며 역공을 펼치고 나섰다. 정 대표는 국민의힘을 향해 “이제 본인들이 원하는 통일교 특검을 하게 됐으니 필리버스터(무제한 토론) 할 명분이 사라졌다”며 “200건에 달하는 시급한 민생법안에 대해서 이제 필리버스터를 중단하고 국정에 적극 협조해 주기를 바란다”고 했다.
● 與野, 각자 특검법 발의 후 협상 이어가기로
국민의힘은 “야당 탄압 특검이 돼선 안 된다”고 했다. 송언석 원내대표는 이날 의원총회에서 “민주당이 권력을 쥐고 있기 때문에 사실상 또다시 야당을 탄압하는 특검만 하겠다고 생각한다면 국민들이 용납하지 않을 것”이라고 강조했다.
그러면서 송 원내대표는 “(민주당이) 이런저런 핑계와 이유를 대면서 질질 끌다가 여태껏 수용하지 않고 있는 대장동 항소 포기 외압 의혹 국정조사도 즉각 시행해야 된다”고 덧붙였다.
개혁신당 이준석 대표도 이날 최고위원회의에서 “민주당의 부패한 정치인들이 수사받을 수 있는 그런 특검이 돼야 되는 것이지 지연 전술을 통해서 물타기를 시도하는 민주당의 특검 제안이 돼서는 안 된다”고 거들었다. 국민의힘은 ‘대장동 사건 항소 포기 사건’ 국정조사도 함께 진행해야 한다는 입장이다. 다만 원내 관계자는 “대장동 항소 포기 사건 국정조사 시행이 통일교 특검법 여야 합의 전제조건은 아니다”라고 했다.
여야는 22일 오후 원내대표 회동을 갖고 각자 특검법을 발의한 것을 토대로 협상을 이어가기로 했다. 민주당 문진석 원내운영수석부대표는 “각자 특검법을 제출하고 협의해 신속히 실행하기로 합의했다”고 했다. 국민의힘 김은혜 원내정책수석부대표는 “이미 개혁신당과 함께 법안을 논의했고 내일이라도 법안을 발의할 수 있다”고 말했다.
