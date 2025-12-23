백종원·BTS 진 투자한 주류회사, 원산지 표시 위반 ‘무혐의’

백종원 더본코리아 대표와 그룹 방탄소년단(BTS) 진이 공동 투자해 설립한 지니스램프의 주류 유통사 ‘백술도가’가 원산지 표시법 위반 의혹에 대해 무혐의 처분을 받았다.
23일 법조계 등에 따르면 대전지방검찰청 홍성지청은 최근 원산지 표시법 위반 혐의로 송치된 백술도가 법인과 관계자 1명에 대해 증거불충분으로 무혐의 불기소 처분했다.
앞서 지난 9월 국립농산물품질관리원(농관원)에는 백술도가가 출시한 증류주 ‘아이긴(IGIN)’의 원산지 표기가 잘못됐다는 내용의 고발장이 접수됐다.
고발인은 온라인 쇼핑몰에서 판매된 아이긴 하이볼 토닉 자두맛·수박맛 제품이 외국산 농축액을 사용했음에도 판매 페이지에 국산으로 표기해 소비자에게 혼동을 줄 수 있다고 주장했다.
이에 농관원 충남지원 예산사무소는 지난달 백술도가 법인과 관계자 1명을 원산지 표시법 위반 혐의로 검찰에 송치했다.
검찰은 제품 상세 페이지에 ‘자두농축액(외국산·칠레산)’, ‘수박농축액(외국산·미국산)’이라고 기재해 외국산 원료의 원산지를 명확히 표시한 점, 해당 제품이 실제로 충남 예산군에서 생산된 점 등을 종합적으로 고려해 혐의를 인정하기 어렵다고 판단했다.
앞서 업체 측은 “온라인 판매 페이지 게시 과정에서 다른 맛 제품의 상품 상세정보가 실수로 일부 기간 게시된 적이 있다”며 “해당 사실을 인지한 뒤 즉시 시정 조치를 했고, 제품 자체의 상세 정보에는 위반 사항이 전혀 없다”고 해명한 바 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
