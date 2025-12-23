조국 사과에…이준석 “감옥 갔다오니 법의 두려움 느끼는 듯”

조국 ‘이준석 통일교 연관’ 말했다가
이준석 개혁신당 대표는 자신에 대해 ‘통일교 의혹과 연관됐다’는 취지의 발언을 했다가 사과한 조국 조국혁신당 대표에 대해 “거짓말을 많이 해서 감옥도 갔다 오고 하다 보니 교화가 됐는지 모르겠지만, 법의 두려움은 느끼는 것 같다”고 23일 밝혔다.
“특검 소환 다른 건인데 착각했다”
李 “曺, 정말 공부 안하고 방송 한다”
이 대표는 이날 채널A ‘정치 시그널’에 출연해 “학생이 방송에 나오려고 하면 공부를 조금 하고 나와야지 비슷한 근거조차도 없는데 그렇게 하는 걸 보고 ‘조 대표가 정말 방송 나올 때 공부를 안 하고 나오는구나, 청취자, 국민에 대한 예의가 아니다’ 그런 생각을 했다”며 이같이 말했다.
이어 “이걸 바로잡기 위해서 모든 조치를 다 하겠다고 했더니 그렇게까지 할 생각이 없었는데 고소당할까 봐 좀 고민하신 게 아닌가 하는 생각”이라고 했다.
이 대표는 ‘조 대표의 사과를 받아주는 건가’ 묻는 진행자의 질문에 “사과 형식이 이상하기는 하더라”라며 “그래서 조금 더 두려워하시라고 사과를 받은 건지는 의사 표명은 안 하겠다”고 답했다.
앞서 조 대표는 전날 KBS라디오 ‘전격시사’에서 “국민의힘과 개혁신당에서 (통일교) 특검을 주장하는 것 같은데, 장동혁 대표나 이 대표도 지금 통일교 연관 문제가 얘기되고 있지 않나”라며 “특히 이 대표는 물론 피의자는 아니지만 피의자 또는 참고인으로 조사받고 있는 것으로 알고 있는데, 통일교 특검을 주장할 자격이 있는지 좀 의문스럽다”고 말했다.
이에 개혁신당 이기인 사무총장은 입장문을 내고 “이 대표는 통일교 관련 사안으로 피의자도, 참고인도 아니다. 어떠한 수사기관의 조사도 받은 사실이 전혀 없다”며 조 대표를 향해 “해당 발언이 사실이 아님을 공개적으로 명확히 인정하고 사과하라”고 촉구했다.
조 대표는 같은날 페이스북에 “제가 이 대표가 공천개입 관련 혐의로 특검에 피의자 신분으로 소환된 것을 통일교 건으로 순간 착각했다”며 “SNS를 통해 정정하며, 이 대표께 미안하다는 말씀을 드린다”고 사과했다.
