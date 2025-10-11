트럼프 “시진핑과 회담 모르겠지만 APEC 가긴 할것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 의사를 재확인했다.
트럼프 대통령은 10일(현지시간) 백악관에서 제약사 아스트라제네카의 약값 인하 정책을 발표한 뒤 ‘시진핑 중국 국가주석과 회담을 취소한 것이냐’는 취재진의 질문에 “우리가 그것(회담)을 할지 모르겠지만, 그것과 상관없이 그곳에 갈 것”이라고 답했다.
이어 “아마 우리가 회담을 할 수도 있을 것 같다”고 했다.
앞서 트럼프 대통령과 시 주석은 이달 30일부터 한국 경주에서 열리는 APEC 정상회의를 계기로 정상회담을 진행하기로 했다.
그러나 중국이 최근 희토류 수출통제 강화 조치를 발표하자 트럼프 대통령은 이날 정상회담 취소 가능성을 시사했다. 그는 “2주뒤 한국(경주)에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 시 주석과 만날 예정이었으나, 현재로선 만날 이유가 없어 보인다”고 했다.
또 다음 달 1일부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하겠다고 경고했다. 중국을 상대로 모든 핵심 소프트웨어에 대한 수출 통제도 예고했다.
