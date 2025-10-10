“中의 대만침공, 시진핑 軍 개혁 성숙기 2035년 가능성 높아”

대만 외교안보전문가 좌담회
“중국軍 현대화 2번째 단계 완성… 차세대 인재들 핵심간부 포진 시기”
대만 국방부도 8월 비슷한 분석… 라이칭더 “트럼프, 中설득땐 노벨상”
10년 뒤인 2035년에 중국의 대만 침공 가능성이 높다는 대만 외교안보 전문가들의 분석이 제기됐다. 중국이 추진 중인 국방 개혁이 마무리돼 세부적인 침공 준비를 마치려면 그 정도의 시간이 필요하다는 것이다. 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 집권 3기 임기가 끝나는 2027년 대만 침공 가능성이 높다는 미국 정보 당국의 분석과는 차이가 있다.
● “2035년 중국군 전력 성숙기 돌입”
8일 대만중앙통신사에 따르면 이날 국립정치대 국제관계연구센터 주최로 열린 안보 좌담회에서 치러이(亓樂義) 국방안전연구원 연구위원은 “중국군의 대만 침공 고위험 시기는 2035년으로 봐야 한다”고 주장했다. 시 주석이 제시한 군 현대화 3단계 전략 중 두 번째 단계가 완성되는 2035년에 군사 개혁의 성과가 성숙기에 접어들기 때문이라는 것이다.
창군 100주년인 2027년까지 군 현대화 전환을 목표로 설정한 데 대해선 “외부 공격 준비보다는 내부 역량을 단련하기 위한 것”이라고 해석했다. 2027년까지 연합작전을 위한 지휘체계 전환과 신형 무기의 실전 운용 준비를 마치기 어려울 것으로 내다봤다.
린잉유(林穎佑) 담강대 국제전략연구소 교수 역시 2017년 중국 군사학교 개편 후 육성된 장교들이 2035년경 현장 지휘관으로 진급하게 된다고 짚었다. 차세대 훈련을 받은 인재들이 핵심 간부진에 포진하는 2035년을 전력 완성기로 봐야 한다는 것.
전문가들은 최근 중국 공군이 대만 인근에서 벌이는 훈련이 질적으로 한층 고도화됐다고 분석했다. 마전쿤(馬振坤) 국방대 중공군사사무연구소 교수는 “심리적 교란을 목표로 한 회색지대 전술에서 실제 전투 준비 단계로 전환하고 있다”고 평가했다. 린 교수는 “과거 양으로 압도하는 전술을 쓰던 중국군이 질 중심의 새로운 위협을 가하고 있다”며 “공중과 해상 역량을 동시에 운용해 대만을 압박하려는 목적을 달성하고 있다”고 짚었다.
마 교수에 따르면 지난달 중국 공군의 훙-6 중장거리 폭격기가 대만해협 공역에서 활동한 날은 14일로 집계됐다. 마 교수는 “훙-6 폭격기가 대만섬 내 주요 표적을 정밀 타격하는 ‘외과 수술식’ 작전 능력을 강화하기 위한 훈련을 벌이는 것으로 추정된다”고 분석했다. 과거 서태평양이나 대만 남서쪽 공역에서 주로 포착되던 중국 폭격기가 대만해협 공역으로 활동 반경을 옮긴 점도 우려했다.
● 라이칭더 “中 군사훈련 인태지역 확대 주목해야”
대만 전문가들의 분석은 올 8월 대만 국방부가 발표한 ‘중공 군사력 보고서’의 내용과도 일치한다. 대만 국방부는 중국군이 2035년까지 전면적 군사 현대화를 실현해 대만에 대한 봉쇄 전력 완비를 목표로 하고 있다고 분석했다. 또 현재 국제 수역으로 간주되는 대만해협을 사실상 중국의 통제 범위 안에 두는 ‘내해화(內海化)’ 달성을 위해 제2도련선(일본 혼슈∼사이판∼괌∼인도네시아) 서쪽 전역에서 군사적 우위를 확보하려고 할 것으로 예상했다.
라이칭더(賴淸德) 대만 총통은 7일 미국의 보수 성향 라디오 프로그램 ‘클레이 트래비스 앤드 벅 섹스턴 쇼’에 출연해 “(도널드 트럼프 대통령과 면담할 기회가 생긴다면) 시 주석이 대만해협을 비롯해 남중국해와 동중국해에서 군사 배치를 확대하고 있다는 사실에 주목할 것을 제안하고 싶다”고 말했다. 중국이 군사 훈련을 근해에서 인도태평양 지역으로 확대하고 있다는 것. 라이 총통은 “중국 항공모함이 제2도련선을 넘어 이동하고 있으며, 북방 함대는 일본 주변을 일주일 동안 항해하기도 했다”며 “트럼프 대통령이 시 주석에게 대만 침략을 영구적으로 포기하도록 설득한다면 노벨 평화상 수상자가 될 것”이라고 했다.
이에 8일 중국 국무원 대만 담당 기구인 대만사무판공실의 천빈화(陳斌華) 대변인은 “그(라이)는 원칙 없는 외세 영합과 끝없는 ‘매국’으로 대만 국민의 피와 살을 탕진하고 자신을 매춘하며 외세에 몸을 맡겼다”고 원색적으로 비난했다.
