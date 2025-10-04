美 바다 속에서 스페인 함선에 실린 금은화 14억 원 발견

미국 플로리다 동부 연안의 바닷속에서 300여 년 전 침몰한 스페인 함선에 실려있던 것으로 추정되는 금은보화가 발견됐다고 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 매체가 3일(현지시간) 보도했다.
난파선 인양 전문업체 ‘1715 플리트 퀸즈 쥬얼스’(1715 Fleet Queens Jewels)는 올여름 플로리다 해안에서 현재 가치로 약 100만 달러(약 14억 원) 어치의 금화와 은화 총 1000여 개를 발견했다.
플로리다 해안은 1715년 스페인 함선 11척이 침몰한 곳으로, 2013년에도 함선에 실려있던 것으로 추정되는 보물이 발견된 곳이다. 이번에 발견된 은화는 멕시코, 페루, 볼리비아 등 스페인 식민지에서 주조된 헤알화였다. 주조 각인과 날짜가 선명하게 남아있으며 보존 상태도 좋아 한 상자에 실려있던 것으로 추정된다.
인양업체 운영 책임자는 “이 동전은 역사의 한 조각이자 스페인 제국의 황금기에 살았던 사람들과의 실질적인 연결고리이기도 하다”며 “단일 회수 작업에서 1000개가 발견된 것은 매우 드문 일”이라고 밝혔다.
회수한 동전들은 여러 보존작업을 거친 뒤 기록으로도 남겨진다. 플로리다주는 최대 20%가량을 박물관 전시용으로 기증해달라고 요청할 수 있고 남은 동전은 인양업체와 하청업체 등이 나눠 갖는다.
인양업체 측은 스페인 함대에서 통상 동전을 1000개씩 한 자루에 담아 포장한 뒤, 한 상자에는 3000∼4000개씩 담아 운반한 기록이 있는 만큼 내년 5월 시작될 다음 탐사 시즌에 보물을 추가로 발견할 수 있을 것이라고 기대했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
