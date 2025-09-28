트럼프, 20년째 백신 음모론…‘마하(MAHA) 보수맘’ 결집[트럼피디아] 〈43〉

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지 시간) 백악관에서 “타이레놀(아세트아미노펜)이 자폐증과 연관된다”며 임산부와 아동의 사용 중단을 압박했다. 백신 접종도 간격을 늘려 “나눠 맞으라”고 촉구했다.
의료계에서는 임신 중 타이레놀 복용과 어린이의 백신 동시접종이 자폐증을 유발한다는 과학적 근거가 없다고 보고 있다. 그럼에도 트럼프 대통령은 주장을 이어갔다. 이를 두고 지난해 대선에서 보수 여성층 결집을 이끈 마하(MAHA·미국을 다시 건강하게) 운동에 힘을 실어주기 위한 정치 셈법이 작용했다는 지적이 나온다.
● 트럼프 “타이레놀-백신 멀리해라”
트럼프 대통령은 이날 “자폐증 진단 증가는 공중보건 역사상 가장 경각심을 가져야 할 일”이라고 규정하며, 임산부의 타이레놀 복용과 어린이 백신 접종을 자폐증 증가와 연결 지었다. 임산부에게는 발열과 통증을 약 없이 “버티라(tough it out)”고 했다.
미 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국인 8세 아동 31명 중 1명이 자폐스펙트럼장애(ASD) 진단을 받았다. 2007년에는 150명 중 1명이었다. 이는 자폐증을 의심해 의료기관을 찾는 가정이 늘어난 점과 독립적 일상생활이 가능한 경도 사례의 진단 증가가 영향을 준 것으로 풀이된다.
자폐증은 신경 발달장애의 일종으로 증상과 정도가 다양하다. 혈액, 유전자, 영상 검사 등으로 진단되지 않으며, 전문의가 발달 양상과 행동 등을 종합적으로 평가해 진단한다. 유전적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 작용하는 것으로 알려졌으나, 원인이 완전히 규명되지 않았다.
발표 이후 의료계는 트럼프 대통령 주장의 과학적 근거 부족을 지적했지만, 그는 26일 트루스소셜에 또 글을 올렸다.
그는 “임산부는 꼭 필요한 경우가 아니면 타이레놀을 사용하지 말고, 어린아이에게는 어떤 이유로도 타이레놀을 주지 말라”고 주장했다. 이어 “홍역·볼거리·풍진(MMR) 혼합 백신은 반드시 세 개의 개별 주사로 나눠 맞아야 하며, 수두 백신도 따로 맞고, B형 간염 백신은 12세 이후에 접종해야 한다”고 주장했다.
● ‘미국을 다시 건강하게’로 보수맘 결집
트럼프 행정부는 가공식품에 특정 색소의 사용을 금지하기로 했고 초가공식품에 대한 추가 규제를 내놓을 예정이다. 이는 마하 운동의 중심으로 꼽히는 로버트 케네디 주니어 보건장관이 주도하고 있다. 액시오스는 “케네디 주니어가 마하 유권자들의 요구를 실제 정책에 반영하고 있다”고 전했다.
건강한 식단에 대한 강조는 긍정적으로 평가받으나, 변호사 출신인 케네디 주니어 장관이 건강 관련 음모론 확산을 주도한다는 점에서 우려가 크다. 그는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 유럽계 유대인과 중국인을 피해가도록 인위적으로 설계됐다거나, 수돗물 속 화학물질이 아이의 성 정체성에 영향을 미친다고 주장했다. 백신이 자폐증을 유발한다는 주장도 했다.
보수 여성층이 반(反)백신 운동을 구심점 삼아 결집했다는 분석도 있다. 백신 접종을 국가의 간섭으로 프레임해 ‘큰 정부’에 대한 보수층 반발심을 건드리고, 여기에 워싱턴 기득권과 거대 제약회사 간 유착 의혹까지 제기해 호응을 얻었다는 것이다.
뉴욕타임스(NYT)는 “백신 미접종과 (가공식품에 대한 불신을 드러내는) ‘생우유’ 섭취는 마하 맘의 상징이 됐다”며 “2020년 코로나19 팬데믹 락다운(봉쇄)을 거치며 생겨난 변화”라고 전했다. 맘카페와 비슷한 역할을 하는 지역별 페이스북 소그룹들에 생우유 구매처를 문의하고, 백신 접종 간격을 넓혀주는 소아과 의사를 찾는 게시글을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다고 전했다.
마하 인플루언서도 대거 등장했다. 이들은 미국이 다른 선진국에 비해 식품 첨가물 규제가 느슨하다며 아이들이 건강하지 않은 식단에 노출되어 있다고 호소하며 지지를 얻었다. 원재료를 직접 손질해 식사를 준비하고, 아이 여러 명을 양육하는 등 과거의 어머니상으로 회귀하자는 움직임을 뜻하는 ‘트래드(trad·전통) 맘’ 유행과도 결합해 주목을 받았다.
마하 인플루언서로 유명한 케이시 민스 박사가 미국 연방정부의 공중보건 최고책임자인 의무총감에 지명되며 제도권으로 영향력을 확장했다. 마하 인플루언서들 다수는 올 5월 백악관에서 열린 ‘마하 위원회’ 행사에 초대받기도 했다. 이 자리에서 트럼프 대통령은 “자폐증은 끔찍한 일이고, 분명 인위적으로 유발됐다”고 주장했다. 그러면서 “거대 기업에 종속되지 않겠다며 대중에 해답을 제시하겠다”고 했다.
● 허위 연구가 불어온 백신 자폐증 유발설
백신이 자폐증을 유발한다는 주장은 1998년 영국 연구자 앤드루 웨이크필드 박사가 MMR 백신과 자폐증 사이에 연관성이 있다고 주장하는 연구를 발표한 이후 널리 퍼졌다. 그러나 데이터 조작 사실이 드러나 논문은 철회됐고 웨이크필드의 의사 면허도 박탈됐다. 이후 다양한 연구들은 백신과 자폐증의 인과 관계가 없다는 점을 증명했다.
타이레놀은 어떨까. 임신 중 타이레놀 성분인 아세트아미노펜과 자녀의 신경발달 문제 사이의 ‘연관성’을 시사하는 연구는 있지만, 이 연구 또한 인과를 입증하지는 못했다. 올 8월 미국 연구진은 BMC 환경보건 저널에 발표한 연구에서 임신 기간 중 아세트아미노펜에 노출된 여성의 자녀가 자폐증와 주의력결핍장애(ADHD)와 같은 신경발달장애 진단을 받은 비율이 높았다고 전했다.
자폐증의 원인은 규명되지 않았으나 유전적 요인, 임신 중 감염과 발열 등이 영향을 주는 것으로 알려졌다. 고열 자체가 태아의 발달에 악영향을 줄 수 있다는 지적도 많다.
형제자매 간 신경발달장애 진단율을 비교한 2024년 스웨덴 연구는 어머니의 임신 중 아세트아미노펜 섭취와 자폐증이나 ADHD와의 유의한 연관을 확인하지 못했다. 1995~2019년 출생자 200만 명 이상을 분석한 결과다.
● 트럼프, 20년 가까이 백신 불신 드러내
트럼프 대통령은 22일 발표를 시작하면서 “나는 자폐증에 관해 항상 매우 강한 감정을 품고 있었다”며 이런 기회를 20년간 기다리고 있었다고 말했다.
NYT에 따르면 트럼프 대통령은 막내 아들 배런이 두돌을 앞뒀던 2007년 12월 플로리다주 팜비치의 자택 마러라고 리조트에서 자폐증 옹호 자선 행사를 열었다. 이때부터 백신과 자폐증의 연관성을 주장했다.
행사를 주최한 단체는 NBC방송의 전 회장이자 자폐증 진단을 받은 손주를 둔 밥 라이트와 부인 수잔이 운영했다. NBC방송의 인기 리얼리티쇼 어프랜티스의 진행자인 트럼프 대통령에게 행사 개최를 요청한 배경은 알려지지 않았으나, 트럼프 대통령은 인터뷰와 기자회견을 가지며 이를 적극 홍보했다.
지역 일간지와 인터뷰에서는 “어린 자녀를 둔 부모로써 자폐증 문제에 관심이 많다”며 “최근 자폐증이 급격히 늘어난 원인은 한꺼번에 너무 많은 백신을 맞기 때문이라고 생각한다”고 말했다. 모금 행사 관련 기자회견에서는 배런의 예방접종 일정에 대해 “아주 천천히, 한 방 맞고 몇 달 기다리고 또 한 방 놓고, 옛날 방식으로 하고 있다”고 말했다.
물밑에서 대선 준비에 시동을 걸던 2014년에는 트위터(현 X)에 “건강한 아이가 병원에 가서 백신 여러 방을 맞고 나면 아프다가 변하게 된다. 자폐증! 이런 사례가 많다!”고 적었다. 이듬해 대통령 후보 토론회에서도 비슷한 주장을 내놓았다.
자폐증이 트럼프 대통령의 가족과 밀접한 문제가 되기도 했다. 배런이 자폐증 진단을 받았으나 숨기고 있다는 근거 없는 음모론이 돈 것. 2016년 미국인 여성 코미디언 로지 오도널은 이같은 주장을 자신의 트위터에 올렸다가 진영을 막론한 비판에 사과했다.
멜라니아 여사는 지난해 출간한 자서전에서 오도널의 트윗 때문에 초등학생이던 배런이 심각한 따돌림을 당했다고 공개했다. 그는 “자폐증은 부끄러운 것이 아니고, 배런은 자폐증 증상이 없다”고 밝혔다. 올 7월 트럼프 대통령이 트루스소셜을 통해 “오도널의 시민권을 박탈하는 것을 심각하게 고려하고 있다”고 밝히자 오래된 앙금의 연장선이라는 해석이 뒤따랐다.
