李대통령도 뉴욕 거리서 발 묶였었다…트럼프 차량 행렬에 도로 통제

이재명 대통령이 미국 뉴욕 맨해튼 한복판에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 차량 행렬에 막혀 발이 묶였던 모습이 포착됐다.
26일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신은 한국 대통령과 튀르키예 대통령은 뉴욕 유엔 총회 일정을 마치고 떠나던 중 뉴욕 거리에서 멈춰 서 있어야 했다고 보도했다.
소셜네트워크서비스(SNS)인 틱톡에는 이 대통령과 경호 인력이 뉴욕 교통 체증에 갇혀있는 모습이 공유됐다. 해당 영상은 유엔총회 기조 연설 전후 촬영된 것으로 추정된다.
영상을 보면, 도로 곳곳에 바리케이드가 설치돼 있었고 뉴욕 경찰들은 트럼프 대통령의 차량 행렬을 위해 도로를 통제하고 있었다. 이 대통령은 경호 인력과 함께 인도에 멈춰 선 모습이었다. 이 대통령의 경호 인력들은 뉴욕 경찰들과 심각한 표정으로 대화를 나눴다. 이어 이 대통령과 수행단은 도보로 이동했고, 이후 트럼프 대통령의 차량이 지나가는 모습으로 영상은 마무리됐다.
영상 촬영자는 “경호 인력들이 행복해 보이진 않네. 오직 뉴욕에서만 국가 정상들이 길에 서성이는 걸 볼 수 있을 것”이라고 적었다. 이어 “그들(경호 인력)이 마침내 이 대통령을 여기서 나갈 수 있도록 했다”고 했다.
해당 영상을 본 해외 누리꾼들은 다양한 반응을 보였다. 일부 누리꾼들은 “미국이 얼마나 무능해지고 있는지 보여준다. 한국에게 미안하다”, “손님을 대접하는게 형편없다”, “미국은 손님 접대가 왜 이 모양이냐. 부끄럽다” 등의 반응을 보였다.
앞서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 22일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 한복판에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 차량 행렬에 갇히는 일이 발생한 바 있다. 당시 미국 경찰은 트럼프 대통령의 차량 행렬을 위해 잠시 도로를 통제했다. 뉴욕 경찰관은 마크롱 대통령에게 “죄송합니다 대통령님, 현재 모든 길이 막혀 있다”라고 사과했다. 마크롱 대통령은 그 자리에서 휴대전화를 꺼내 트럼프 대통령에게 직접 통화를 시도해 “잘 지내느냐. 지금 길에서 기다리고 있다. 트럼프, 당신 때문에 모든 길이 막혔다”며 농담조로 말하는 모습이 포착되기도 했다.
