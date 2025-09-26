조현, 이란 외교장관 만나 “안보리 제재, 평화적·외교적 해결 중요”

조현 외교부 장관이 25일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 제80차 유엔총회 고위급 회기에 참석한 계기에 페니 웡(Penny Wong) 호주 외교통상부 장관과 양자 회담을 가지고 있다. (외교부 제공. 재판매 및 DB 금지) 2025.9.26/뉴스1

또한 조 장관은 같은 날 페니 웡 호주 외교장관과 회담을 갖고 “국방·방산을 비롯한 다양한 분야에서 양국 간 협력을 계속 발전시켜 나가기를 기대한다”는 입장을 밝혔다고 외교부는 밝혔다.