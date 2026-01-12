‘토허제’ 40일, 허가건수 13% 증가…노원, 강남-서초 뛰어넘었다

10·15 규제로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정된 이후 노원, 성북 등 새로 토지거래허가구역으로 지정된 지역에서 거래허가 건수가 늘고 있는 것으로 나타났다. 매수 대기자가 규제 환경에 적응하며 상대적으로 대출규제가 덜하고 실수요 목적으로 매수하기 좋은 곳에서 선별적 매수를 이어가고 있다는 분석이 나온다.
12일 직방이 서울시 토지거래허가내역을 분석한 결과(7일 기준)에 따르면 지난해 10월 20일부터 11월 28일까지 40일간 허가 건수는 5252건으로 집계됐다. 이후 40일간(11월 29일~2026년 1월 7일) 허가 건수는 5937건으로 직전 40일 대비 13% 증가했다.
새로 허가구역으로 지정된 곳 중심으로 허가 건수가 늘고 있다. 노원구는 지정 직후 284건에서 최근 40일간 615건으로 117% 증가했다. 이어 성북구(259건→392건·51%), 은평구(203건→313건·54%), 구로구(176건→312건·77%) 순이었다. 기존 허가구역이었던 용산구(199건→90건·―55%), 서초구(362건→164건·―55%), 강남구(484건→233건·―52%) 등에서는 허가 건수가 줄었다.
토지거래허가구역에서 일정 면적 이상 토지를 취득하려면 관할 지자체 사전 허가를 받아야 한다. 이 과정에서 계약이 철회되거나 취소될 수 있지만 부동산 시장 동향 지표로 볼 수 있다.
직방 측은 “관망세를 유지하던 수요 역시 허가 절차와 요건에 대한 이해가 쌓이면서 점진적으로 시장을 다시 들여다보고 있는 상황”이라며 “실거주 요건을 충족해야 한다는 특성 상 단기적 기대수익보다는 실제 수요에 기반한 거래 흐름이 일정 수준 유지되고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.
