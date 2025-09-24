“트럼프가 세계 분쟁-갈등 격화시켜”…성토장 된 유엔총회

“민주주의와 주권은 타협하거나 양보할 수 없다.” (루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령)
“‘힘이 정의’라는 논리가 지배하는 것을 원하지 않는다.”(에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령) 23일 미국 뉴욕에서 열린 제80차 유엔총회에서 브라질, 프랑스, 튀르키예, 페루, 인도네시아 정상이 한 목소리로 도널드 트럼프 미국 대통령을 비판했다. 이들은 트럼프 대통령의 ‘미국 우선주의’ 정책, 친(親)이스라엘 기조, 타국에 대한 내정간섭 시도 등을 지적하며 총회장을 일종의 ‘트럼프 성토장’으로 만들었다.
트럼프 대통령은 이날 자신이 “7개의 전쟁을 종식시켰다”고 자찬했다. 반면 이들 정상은 트럼프 대통령이 오히려 전 세계의 분쟁과 갈등을 격화시켰다고 비판했다. 특히 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 팔레스타인의 평화를 강조하는 연설을 하며 계속 단상을 내리쳤다. 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 또한 이스라엘의 공습으로 폐허가 된 팔레스타인 가자지구의 사진을 들어보이며 트럼프 대통령을 비판했다. 또 마크롱 대통령은 ‘유엔 무용론’을 주장한 트럼프 대통령의 연설을 반박하듯 유엔의 목적과 역사에 찬사를 보냈다.
● 룰라-에르도안-프라보워, 트럼프 집중 비판
트럼프 대통령 직전에 연설대에 오른 룰라 대통령은 이날 트럼프 대통령을 향해 ‘작심 비판’을 늘어놨다. 그는 2023년 10월 대선에서 ‘남미 트럼프’로 불리는 강경 보수 성향의 자이르 보우소나루 전 대통령을 이겼다.
브라질 법원은 최근 보우소나루 전 대통령에게 대선 불복, 쿠데타 모의 혐의 등으로 27년형을 선고했다. 그러자 트럼프 대통령은 이 재판을 ‘마녀 사냥’으로 규정하고 “보우소나루를 석방하라”고 브라질 측을 압박했다. 브라질이 중국산 대두 등을 대거 수입하며 중국과 밀착하는 것에도 불만을 제기하며 50%의 ‘폭탄 관세’도 부과했다.
룰라 대통령은 “브라질 정부와 경제에 대한 일방적이고 자의적인 조치를 정당화할 수 없다”며 “우리는 전 세계의 독재자 지망생과 그 지지층에게 ‘민주주의와 주권은 타협하거나 양보할 수 없다’고 밝혔다”고 트럼프 대통령을 사실상 정면으로 겨냥했다. 페루의 디나 볼루아르테 대통령도 “다른 나라의 내정에 개입해 민주주의를 파괴하는 건 심각한 위협”이라고 룰라 대통령의 주장에 동조했다.
이슬람권 정상은 트럼프 대통령의 강도 높은 친이스라엘 정책을 강하게 비판했다. 에르도안 대통령은 “가자지구에는 치명적 무기를 가진 군대(이스라엘군)에 무고한 시민과 아이들만 맞서고 있다”고 했다. 프라보워 대통령도 “이스라엘이 팔레스타인을 국가로 인정하는 날, 인도네시아도 이스라엘을 공식 인정할 것”이라고 밝혔다. 세계 최대 이슬람국인 인도네시아는 이스라엘과 외교 관계를 맺고 있지 않다. 수비안토 대통령은 “가자지구의 평화를 위해 2만 명의 평화유지군을 파견할 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 히브리어로 안녕을 뜻하는 ‘샬롬(Shalom)’으로 연설을 마무리했다.
● 마크롱 “가자 분쟁 끝나야 트럼프 노벨상 가능”
마크롱 대통령은 트럼프 2기 행정부가 이스라엘과 팔레스타인 하마스의 전쟁을 종식시키는 데 앞장서야 한다고 미국을 압박했다. 트럼프 대통령은 이날 프랑스, 영국 등이 최근 팔레스타인을 공식 국가로 인정한 것을 두고 “하마스에 대한 선물”이라며 불쾌감을 드러냈다.
반면 마크롱 대통령은 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘을 선제공격했다는 점을 잊어버린 사람이 없으며, 당시 공격으로 프랑스 국민 또한 사망했지만 전쟁을 지속해선 안 된다고 촉구했다. 그는 이스라엘이 전쟁 지속의 명분으로 삼는 ‘하마스 해체’를 두고도 “효과가 없다”고 절하했다.
마크롱 대통령은 프랑스 매체 BFM TV와의 인터뷰에서는 “현 상황에서 뭔가를 할 수 있는 사람은 미국 대통령 한 사람뿐”이라며 트럼프 2기 행정부가 이스라엘에 대한 무기 지원을 중단하라고 촉구했다. 전 세계 분쟁을 해결한 공로로 노벨 평화상을 자신이 받아야 한다고 주장하는 트럼프 대통령이 정작 가자지구 분쟁에서는 이스라엘에 끌려 다니며 제대로된 중재를 못하는 모습을 보이고 있는 것을 비판한 것으로 풀이된다.
안토니우 구테흐스 유엔 사무총장도 이날 현재 세계에는 “평화와 전쟁, 법과 무법, 협력과 갈등이 얽혀 있다”고 강조했다. 휴전 압박에도 전쟁을 이어가고 있는 이스라엘과 러시아는 물론이고 미국도 우회적으로 비판한 것이란 평가가 나온다.
댓글 0