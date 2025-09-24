“극한 추위 어떻게 견뎠나?” 아프간 소년, 랜딩기어 숨어 인도行 성공

2시간 견뎌 생존 했지만 1시간 만에 본국 송환
아프가니스탄의 13세 소년이 여객기 랜딩기어 안쪽에 숨어 인도까지 2시간 비행을 버티는 이례적인 일이 벌어졌다. 소년은 극심한 추위와 산소 부족을 견디고 인도에 도착했지만, 발견된 지 한 시간여 만에 본국으로 송환됐다.
■ 바퀴에서 나와 서성이다가 발각
23일(현지시간) NDTV와 타임스오브인디아 등에 따르면 아프간 북부 쿤두즈주 출신의 이 소년은 지난 21일 카불 공항에서 대기 중이던 캄에어 소속 여객기 RQ-4401편의 뒤쪽 랜딩기어 안으로 몸을 숨겼다.
비행기는 약 2시간 뒤인 오전 11시 10분 인도 델리 인디라 간디 국제공항에 도착했다. 소년은 착륙 직후 랜딩기어에서 빠져나와 공항 주변을 서성이다 항공사 직원에게 발견됐고, 곧바로 보안당국에 인계됐다.
■ “호기심에 랜딩기어에 들어가”
조사 과정에서 소년은 “호기심에 랜딩기어 안으로 들어갔다”고 진술했다. 항공사 보안팀은 항공기 점검 과정에서 소년이 가져온 빨간색 스피커를 발견했다.
당국은 사건 당일 오후 12시 30분 같은 항공편에 소년을 태워 아프간으로 돌려보냈다
■ 랜딩기어 밀입국, 왜 치명적인가
항공기 랜딩기어 수납 공간은 성인이 몸을 웅크려야 겨우 들어갈 수 있을 만큼 좁다. 이곳에 숨어 밀입국을 시도하는 사례가 간혹 발생하지만 대부분 극심한 저온과 산소 부족으로 도착 전에 숨진다.
또한 착륙 직전 랜딩기어가 펼쳐질 때 추락하는 사고도 일어난다. 전문가들은 “이번 사례는 성인도 아닌 어린 소년이 생존했다는 점에서 극히 이례적”이라고 평가했다.
■ 올해 초 미국서도 10대 2명 사망
올해 1월에도 도미니카공화국 출신 10대 청소년 2명이 미국행 여객기 랜딩기어에 숨어들었다가 플로리다 포트로더데일-할리우드 국제공항에서 숨진 채 발견됐다. 이들의 시신은 착륙 후 정비 점검 과정에서 발견됐다.
박태근 기자 ptk@donga.com
