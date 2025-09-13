러트닉 “韓에 계속 제대로 된 비자 받으라 했는데 안지켜”

[美 구금 한국인 귀국]
‘제조업 부흥 찬물’ 비판에 책임 돌려
“현대차, 관광비자로 직원 데려와
더이상 美비자 규칙 피할수 없어”
하워드 러트닉 미국 상무장관이 11일(현지 시간) “한국 기업이 미국에 인력을 보내려면 ‘올바른(right)’ 비자를 받아야 한다”고 밝혔다. 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA)에서 일하던 한국인 근로자들의 구금 사태를 두고 ‘해외 자본과 노하우를 통해 미국 제조업을 부흥시키겠다는 도널드 트럼프 2기 행정부의 기조와 상충된다’는 비판이 일자 한국 측에 책임을 돌린 것이다.
러트닉 장관은 이날 미국 정치매체 액시오스와의 인터뷰에서 현대차가 관광 비자로 한국인 근로자들을 미국에 데려왔다며 “그들은 올바른 비자를 받아야 한다”고 밝혔다. 이어 “더 이상 옛날 식으로 할 수 없다. (미국의 비자) 규칙을 피할 수 없다”고도 했다. 관광 비자로 들어와 미국 공장에서 일했으므로 구금을 피할 수 없었다는 취지다.
그는 “한국 측에 제대로 된 비자를 받으라고 했고 비자 발급에 문제가 있다면 내게 전화하라고도 했다”며 “(한국 측에) 크리스티 놈 국토안보장관에게 전화를 걸어 제대로 된 비자를 받도록 돕겠다고도 말해줬다”고 했다. 자신은 줄곧 한국 측에 적법한 비자를 받으라고 조언했지만 한국 측이 지키지 않았다며 이번 사태의 책임은 전적으로 현대 측에 있다고 주장했다.
하지만 액시오스는 한국 기업이 미국 상무장관에게 전화해 적법한 비자를 받을 수 있는 방법이 무엇인지 물어보는 것이 현실적이지 않고, 외국인 전문직 근로자를 위한 ‘H-1B’ 비자는 대기 수요만 수십만 명이라고 꼬집었다.
이번에 구금됐다 풀려난 한국인 근로자 317명 중 170명(약 53.6%)은 ESTA(전자여행허가)를 보유한 것으로 파악됐다고 더불어민주당 한정애 의원실이 12일 밝혔다. 한 의원실이 외교부, 현대엔지니어링, LG에너지솔루션 등으로부터 제출받은 자료에 따르면 이 170명 외에 146명은 상용 비자(B1·B2), 1명은 EAD(취업 허가증)를 보유했다. EAD를 소지한 1명은 미국 영주권을 신청한 상태여서 귀국하지 않았다. 그는 미국에 남아 영주권에 관한 법적 절차를 마무리할 것으로 알려졌다.
한편 러트닉 장관은 같은 날 CNBC방송 인터뷰에서는 미국 제조업을 부흥시키기 위해 외국인 전문 인력이 필요하다는 점을 인식하고 있다고 밝혔다. 그는 미국 내에 큰 공장을 건설하려면 “그 공장을 지어본 사람들의 전문성과 지도력이 필요하다”며 비자 제도의 개선책을 찾겠다는 취지로 발언했다. 다만 “외국인이 미국인을 교육시킨 후에는 본국으로 돌아가게 할 것”이라며 미국에 오랫동안 남도록 하지는 않겠다고 덧붙였다.
