술 취해 승무원에 청혼한 英 승객, 거절당하자 난동…긴급 회항

영국에서 술에 취한 30대 남성이 기내에서 승무원에게 청혼했다가 거절당하자 난동을 부려 항공기가 이륙 8분 만에 긴급 회항하는 사태가 벌어졌다.
8일(현지 시간) 데일리메일에 따르면 지난달 18일 영국 리즈 브래드퍼드 공항에서 스페일 알리칸테로 향하던 Jet2 항공편에 탑승한 매튜 테일러(30)는 여성 승무원에게 청혼했으나 거절당하자 ‘하이파이브를’ 건네고 자리에 앉았다. 검찰에 따르면 그는 탑승 당시부터 비틀거릴 정도로 만취 상태였던 것으로 드러났다.
이륙 직후 테일러는 좌석에 앉으라는 안내를 무시한 채 큰 소리로 떠들고 욕설을 퍼부었다. 승무원의 거듭된 제지에도 불구하고 그는 안전벨트를 풀며 “당신이 나한테 뭐라 할 수 없어”라고 고함쳤다.
계속해서 공격적인 태도를 보이던 테일러는 그를 말리려던 다른 승객들과도 시비가 붙었고, 대규모 충돌을 우려한 승무원은 기장에게 회항을 요청했다. 결국 기장은 이륙 8분 만에 회항을 결정했다.
테일러는 회항 사실을 알게 되자 앞좌석 테이블을 주먹으로 내리쳐 손에 피가 날 정도로 난동을 부리며 “제3차 세계대전에 대비하는 게 좋겠다”등의 발언을 내뱉었다.
경찰은 착륙 직후 그를 체포했다. 테일러는 별다른 전과는 없었던 것으로 전해졌으며, 그는 경찰 조사에서 묵비권을 행사한 것으로 전해졌다. 그에 대한 선고는 이달 29일 내려질 예정이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
