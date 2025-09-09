트럼프 행정부, 조지아 배터리 공장서 한국인 300여 명 단속·추방 예고

8일(현지 시간) 미국 불법 이민자 단속 정책을 총괄하는 크리스티 놈 국토안보부 장관은 조지아주의 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설현장에서 체포된 한국인 300여 명에 대해 “출국명령을 어겨 구금됐고, 곧 추방할 것”이라고 밝혔다. 전날 도널드 트럼프 미 대통령이 “외국 기업이 배터리, 컴퓨터, 조선 등 제조업 분야의 인재를 신속하게 미국에 데려올 수 있도록 돕겠다”며 유화 제스처를 보인 것과 대비된다.
이를 두고 트럼프 행정부가 핵심 지지층인 마가(Make America Great Again·미국을 다시 위대하게) 진영을 의식해 의도적으로 ‘엇갈린 신호’를 보내고 있다는 해석이 나오고 있다. 트럼프 행정부는 비(非) 백인 이민자들에게 수갑을 채워 연행하는 단속 장면을 연일 소셜미디어에 공개하며 지지층의 열띤 호응을 이끌어 내고 있다. 트럼프 행정부의 레임덕 여부를 판가름 할 내년 11월 중간선거까지 반이민 정책을 둘러싼 혼란이 이어질 수 있다는 전망도 제기된다. ● ‘제조업 유치 vs 불체자 추방’ 엇박자
파이브 아이즈(미국·영국·호주·뉴질랜드·캐나다 정보 동맹) 국토안보 담당 장관회의 참석 차 8일 영국 런던을 찾은 놈 장관은 HL-GA 단속에서 체포된 한국인들에 대한 질문에 “(이번 사태를 통해) 트럼프 대통령은 미국에서 사업하고자 하는 모든 기업들에 강력한 메시지를 보냈다”고 말했다. 그는 “우리는 정당한 법 집행을 했다”며 “기업들이 미국 시민을 고용하고, 미국 법에 따라 올바른 방식으로 사람들(외국인 직원)을 데려올 것을 장려한다”고 했다.
또 “소수는 단지 최종 출국명령을 무시하는 것 이상의 범죄 활동을 했고 이에 대한 책임을 질 것”이라고 덧붙였다. 미 이민당국은 한국인 300여 명 등 총 475명을 체포하면서 외국인 불법채용, 은닉 등의 혐의를 받는 라틴계 직원 4명에 대해 압수수색 영장을 발부 받았다. 놈 장관의 발언은 이를 언급한 것으로 보인다.
놈 장관은 “적절한 비자를 소지하지 않은 외국인은 자발적으로 출국하라”고도 했다. 4일 조지아주 HL-GA에 이어 6일 메사추세츠주 보스턴 ‘패트리엇 2.0’, 8일 일리노이주 시카고 ‘미드웨이 블리츠’ 작전 등 연일 고강도 이민 단속을 실시하는 배경에 대해선 “모든 것을 전속력으로 진행 중이고, 미국을 안전하게 지키기 위해 필요한 만큼 매일 작전을 수행할 수 있다”고 했다.
백악관 실세로 꼽히는 스티브 밀러 백악관 부보좌관이 내건 ‘불법이민자 연간 100만 명 추방’ 목표 달성을 위해 대규모 체포가 가능한 대형 사업장 단속에 박차를 가하겠다는 뜻으로 해석된다. 톰 호먼 백악관 국경 차르도 7일 CNN에 출연해 앞으로 HL-GA와 같은 단속을 “더 많이 할 것”이라고 했다. ● “조지아 단속은 마가노믹스 자충수”
전문직 취업비자(H-1B) 취득이 쉽지 않다는 지적이 나오는 가운데, 전자여행허가제(ESTA)나 단기방문 비자(B1·B2)를 활용한 기업들에 이민 단속의 화살을 겨눈 것을 두고 미 언론들은 “트럼프 행정부의 자충수”라고 지적했다.
미 월스트리트저널(WSJ)은 “(조지아 건설현장은) 트럼프의 두 핵심 정책인 불법 이민 단속과 미국 제조업 재건이 충돌한 뜻밖의 장소”라며 “이들(외국인 근로자) 없이는 기업 활동이 진전되지 못하니 미국 경제를 위해 비자 문제를 해결해야 한다”고 했다. 뉴요커는 “대미 투자를 장려한다더니 조지아에서 단속을 벌이는 식의 일관되지 못한 정책으로 트럼프의 ‘마가노믹스’가 제대로 작동하지 않고 있다”고 꼬집었다.
미국 경제를 위해 외국인 인재가 필요하다는 주장은 마가 진영의 반발에 부닥쳐 트럼프 행정부 내에서 힘을 얻지 못하고 있다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난해 12월 말 빅테크 지원 등을 위해 H-1B의 연간 발급 건수 상한을 없애자고 주장했지만, 스티브 배넌 전 백악관 수석전략가 등 마가 진영의 강한 반대로 무산됐다.
댓글 0